Đột phá: Xét nghiệm máu mới phát hiện sớm ung thư trước 10 năm

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ JNCI, các nhà khoa học đã phát triển một xét nghiệm máu đột phá có thể phát hiện ung thư sớm 10 năm trước khi xuất hiện triệu chứng, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Xét nghiệm máu mới mang tên HPV-DeepSeek, do các nhà khoa học tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ) phát triển, đang mở ra hy vọng phát hiện sớm ung thư đầu và cổ liên quan đến virus HPV - loại ung thư có xu hướng tăng nhanh nhưng chưa có phương pháp sàng lọc hiệu quả.

Theo thống kê, virus u nhú (HPV) là nguyên nhân gây ra khoảng 70% các ca ung thư đầu và cổ, khiến đây trở thành nhóm ung thư phổ biến nhất do virus này gây ra. Tuy nhiên, các loại ung thư này thường chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn và lan rộng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tỷ lệ tử vong cao.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã chứng minh xét nghiệm HPV-DeepSeek có thể phát hiện ADN khối u HPV trong máu sớm tới 10 năm trước khi xuất hiện triệu chứng.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Daniel L. Faden, bác sĩ phẫu thuật ung thư đầu và cổ tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Mike Toth Bệnh viện Massachusetts, cho biết. Lần đầu tiên, chúng tôi có thể phát hiện chính xác ung thư liên quan đến HPV ở những người chưa có triệu chứng trong nhiều năm. Ông nhấn mạnh: Những công cụ như HPV-DeepSeek có thể giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm nhất, từ đó cải thiện đáng kể kết quả điều trị và chất lượng cuộc sống bệnh nhân.

Xét nghiệm này hoạt động dựa trên giải trình tự toàn bộ hệ gien, giúp phát hiện các đoạn ADN HPV nhỏ tách ra từ khối u và lưu thông trong máu. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy độ đặc hiệu và độ nhạy đạt tới 99%, vượt xa các phương pháp hiện nay.

Phát hiện ung thư nhiều năm trước khi có triệu chứng

Trong nghiên cứu, nhóm đã phân tích 56 mẫu máu lưu trữ, gồm 28 mẫu của những người sau này phát triển ung thư đầu và cổ do HPV và 28 mẫu đối chứng khỏe mạnh.

Kết quả đã chứng minh rằng xét nghiệm mới đã phát hiện ADN khối u trong 22/28 mẫu máu của những người mắc bệnh, cho thấy xét nghiệm có độ đặc hiệu cao. Đáng chú ý, một số mẫu dương tính được thu thập từ 7,8 đến 10 năm trước khi chẩn đoán, theo Scitech Daily.

Nhóm nghiên cứu hiện đang tiến hành nghiên cứu thứ hai để xác nhận kết quả trên hàng trăm mẫu trong Thử nghiệm sàng lọc ung thư bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, phổi, đại trực tràng và buồng trứng tại Viện Ung thư Quốc gia Mỹ.

Nếu được xác thực, xét nghiệm HPV-DeepSeek hứa hẹn trở thành bước ngoặt trong sàng lọc và phòng ngừa ung thư liên quan đến HPV, giúp phát hiện bệnh từ rất sớm, trước cả khi người bệnh có dấu hiệu lâm sàng.