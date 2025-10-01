Người phụ nữ phát hiện khối u lớn 12cm sau 13 năm cắt tử cung

Chị N.M.T. (sinh năm 1981) đến khám tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn do bụng to bất thường nhưng không kèm đau. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện nhiều khối u trong ổ bụng, trong đó có khối u hạ vị kích thước lớn khoảng 12cm x 10cm, lan đến rốn, chắc và ít di động.

Đáng chú ý, cách đây 13 năm, bệnh nhân có tiền sử cắt tử cung nội soi toàn phần nhưng vẫn giữ lại buồng trứng. Do vậy, các bác sĩ đặt ra nhiều khả năng, trong đó có u cơ trơn, u xơ tái phát hoặc u buồng trứng.

Người bệnh được chỉ định chụp MRI, nội soi ổ bụng và sinh thiết để làm rõ bản chất của khối u. Kết quả cho thấy các khối u mang tính chất nhân xơ, nghi ngờ đa u ổ bụng. Tuy nhiên, qua hình ảnh và kết quả sinh thiết, xác định đây là tổn thương lành tính, loại trừ nguy cơ ác tính.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh, ăn uống tốt, vết mổ ổn định và xuất viện sau một tuần. Ảnh: BVCC

BS.CKI. Bùi Đức Lâm - Trưởng khoa Sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, người trực tiếp điều trị cho người bệnh - cho hay điểm mấu chốt của ca bệnh là khâu chẩn đoán chính xác trước phẫu thuật, nhờ sự kết hợp giữa cận lâm sàng, hình ảnh học và hội chẩn chuyên khoa. Điều này giúp ê-kíp đã đưa ra phương án điều trị tối ưu, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt đa bướu, mạc nối lớn, phần phụ phải và tai vòi trái, đồng thời xử lý khối u hạ vị kích thước lớn. Ca mổ diễn ra thuận lợi, loại bỏ được toàn bộ khối u. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh, ăn uống tốt, vết mổ ổn định và xuất viện sau một tuần.

Theo BS. Lâm, ở những người bệnh đã từng can thiệp phẫu thuật vùng bụng - chậu trước đó có nguy cơ dính mô, do đó đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải có kinh nghiệm và sự cẩn trọng trong từng thao tác. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, ca mổ đã được thực hiện an toàn, mang lại kết quả tốt cho người bệnh.

Mặc dù kết quả giải phẫu bệnh xác định là u lành tính và đã được loại bỏ, song vẫn còn nguy cơ tái phát (khoảng 1-2%). Vì vậy, BS. Lâm khuyến cáo người bệnh cần tái khám định kỳ 6 tháng/lần để theo dõi và phát hiện sớm nếu có dấu hiệu bất thường.

Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (20-40 tuổi) cần chủ động đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng - 1 năm/lần.

U xơ tử cung là bệnh lý khá phổ biến, chiếm tỷ lệ khoảng 20% ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Không ít trường hợp diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi khối u phát triển lớn. Việc duy trì thói quen tầm soát sớm và định kỳ giúp phát hiện khối u ở giai đoạn đầu, điều trị đơn giản và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Qua kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ Sản khoa nhận thấy nhiều trường hợp u xơ, u buồng trứng hay các khối u vùng bụng - chậu thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm nếu không được thăm khám và tầm soát định kỳ. Việc chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời giúp người bệnh có cơ hội điều trị an toàn, phục hồi nhanh và duy trì chất lượng cuộc sống.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được hỗ trợ bởi hệ thống trang thiết bị hiện đại, Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn luôn nỗ lực mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho phụ nữ: từ tư vấn, tầm soát, theo dõi định kỳ đến điều trị các bệnh lý phụ khoa, u xơ, u buồng trứng, cũng như quản lý thai kỳ và thực hiện các phẫu thuật sản phụ khoa chuyên sâu.

Sức khỏe phụ khoa là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Nếu nhận thấy những thay đổi bất thường ở vùng bụng hoặc sức khỏe phụ khoa, bạn có thể liên hệ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn qua số 028.3990.2468 để được bác sĩ thăm khám, tư vấn kịp thời.