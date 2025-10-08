Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bác sĩ chỉ cách uống cà phê tốt hơn

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Rốt cuộc nên ngủ có gối hay không gối, câu trả lời từ chuyên gia; Những loại rau củ bổ dưỡng hơn khi nấu chín; 4 bài tập giúp giảm mỡ đùi cực kỳ hiệu quả...

Muốn ngừa đột quỵ, ung thư, sống thọ, hãy thêm chút dầu này vào tách cà phê!

Cà phê pha cùng dầu ô liu đang trở thành xu hướng mới trong giới dinh dưỡng nhờ hương vị độc đáo và chứa nhiều hợp chất tốt cho sức khỏe.

Khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn lành mạnh, cà phê pha cùng dầu ô liu có thể giúp giảm viêm và ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính.

Sau đây, tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ chuyên về y học lối sống, đang làm việc tại Anh, tiết lộ lý do tại sao bạn nên thêm 1 - 2 muỗng cà phê dầu ô liu vào tách cà phê mỗi ngày.

Cà phê pha cùng dầu ô liu đang trở thành xu hướng mới nhờ hương vị độc đáo và chứa nhiều hợp chất tốt cho sức khỏe Ảnh: AI

Bảo vệ tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ hơn nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày giúp giảm 15% nguy cơ bệnh tim mạch và 21% bệnh tim mạch vành.

Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic, có tác dụng tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu. Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong dầu ô liu còn ngăn ngừa xơ vữa động mạch, nhờ khả năng giảm viêm.

Giảm nguy cơ đột quỵ. Những đặc tính giúp giảm huyết áp và cholesterol của dầu ô liu cũng góp phần ngăn ngừa đột quỵ. Một tổng quan nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 1,5 - 2 muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày có thể giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Một nghiên cứu khác lại phát hiện chỉ hơn nửa muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày là đủ để giảm nguy cơ đột quỵ.

Giảm nguy cơ ung thư. Phân tích tổng hợp các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ dầu ô liu giúp giảm 31% nguy cơ mắc ung thư nói chung, trong đó, giảm 54% ung thư đường tiết niệu, 33% ung thư vú, 26% ung thư phổi, đầu, cổ và giảm 23% ung thư tiêu hóa. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 8.10.

Những loại rau củ bổ dưỡng hơn khi nấu chín

Rau củ là nguồn thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày, mang đến nhiều dưỡng chất giúp cơ thể khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tuy nhiên, không phải loại rau củ nào ăn sống cũng tốt nhất. Một số loại rau củ khi được nấu chín đúng cách lại giúp cơ thể hấp thu vitamin và khoáng chất hiệu quả hơn.

Bà Carrie Madormo, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đã chia sẻ các loại rau củ bổ dưỡng hơn khi nấu chín.

Lượng beta-carotene hấp thu từ cà rốt xào cao gấp 6,5 lần so với cà rốt sống Ảnh: AI

Cà rốt. Cà rốt chứa nhiều carotenoid, sắc tố thực vật giúp tạo màu cam đặc trưng, đồng thời có khả năng chống oxy hóa mạnh. Chất này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Khi được nấu chín, cơ thể hấp thu carotenoid tốt hơn so với khi ăn sống. Cụ thể, lượng beta-carotene hấp thu từ cà rốt xào cao gấp 6,5 lần so với cà rốt sống.

Vì vậy, các món như cà rốt luộc, hấp hay xào nhẹ đều mang lại giá trị dinh dưỡng cao hơn.

Nấm. Nấm chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Khi được chế biến, hoạt tính chống oxy hóa của nấm tăng đáng kể. Tuy nhiên, nếu nấu quá lâu, giá trị này sẽ giảm.

Việc nấu vừa chín tới giúp nấm vừa thơm ngon, vừa phát huy tối đa lợi ích cho sức khỏe. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 8.10.

4 bài tập giúp giảm mỡ đùi cực kỳ hiệu quả

Mỡ đùi là một trong những vùng khó giảm nhất trên cơ thể, đặc biệt với phụ nữ. Nguyên nhân chủ yếu do ít vận động, chế độ ăn nhiều đường bột, yếu tố di truyền khiến mỡ tập trung nhiều ở phần dưới cơ thể.

Bên cạnh các bài tập toàn thân để đốt mỡ, các bài tập chuyên biệt nhắm vào mỡ đùi sẽ giúp nhóm cơ này săn chắc, kích thích tiêu hao calo và cải thiện tuần hoàn máu.

Squat là một trong những bài tập giảm mỡ đùi hiệu quả nhất ẢNH: AI

Dưới đây là các bài tập được chuyên gia thể chất khuyến nghị để giúp giảm mỡ đùi hiệu quả:

Squat. Squat là một trong những bài tập toàn thân hiệu quả nhất, tác động trực tiếp vào nhóm cơ đùi trước, cơ mông và cơ gân kheo. Đây là loại bài tập giúp tăng cường sức mạnh cơ chân và cải thiện khả năng cân bằng rất hiệu quả.

Với người mới bắt đầu, tùy điều kiện thể chất mà thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 12-15 lần. Khi đã quen, người tập có thể cầm thêm tạ tay hoặc mang tạ đòn để tăng độ khó, giúp kích thích cơ phát triển và đốt nhiều calo hơn.

Bước chùng chân. Chùng chân (lunge) là bài tập tập trung vào rèn luyện sự ổn định, giúp định hình cơ đùi và mông. Điểm mạnh của bài tập này là cải thiện khả năng phối hợp giữa các nhóm cơ và tăng cường khả năng giữ thăng bằng, đồng thời đốt mỡ hiệu quả khi kết hợp với các bài tập sức bền khác.