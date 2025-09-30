Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Điều bất ngờ khi uống nước ép ổi mỗi sáng

M.Phúc
M.Phúc
30/09/2025 00:10 GMT+7

'Ổi là loại trái cây dân dã nhưng rất giàu dưỡng chất. Uống nước ép ổi mỗi sáng tác động tích cực đến đường huyết'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Điều gì xảy ra cho tim nếu bạn tranh thủ đi bộ chỉ 20 phút mỗi ngày?; Tìm ra giờ ăn giảm cân vượt trội, không cần ăn kiêng hay tập thể dục; Chỉ 2 bữa cá mỗi tuần cũng đủ tốt cho tim, não và giấc ngủ!...

Uống nước ép ổi mỗi sáng: Bí quyết tự nhiên giúp kiểm soát đường huyết

Ổi là loại trái cây dân dã nhưng rất giàu dưỡng chất. Không chỉ chứa vitamin C nhiều gấp 3-4 lần cam, ổi còn cung cấp chất xơ, polyphenol, carotenoid và flavonoid. Đây là những chất có vai trò quan trọng trong kiểm soát đường huyết.

Bên cạnh khả năng giảm đường huyết sau bữa ăn, nước ổi còn hỗ trợ tăng độ nhạy insulin, cải thiện lipid máu và phòng ngừa biến chứng tim mạch.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Điều bất ngờ khi uống nước ép ổi mỗi sáng - Ảnh 1.

Uống nước ép ổi vào buổi sáng giúp làm chậm hấp thụ đường glucose và cải thiện đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường

ẢNH: AI

Uống nước ép ổi mỗi sáng tác động tích cực đến đường huyết nhờ những cơ chế sau:

Làm chậm hấp thụ glucose. Chất xơ hòa tan trong ổi, đặc biệt là pectin, có khả năng tạo thành lớp gel trong ruột, từ đó làm chậm quá trình hấp thụ đường glucose vào máu. Chính cơ chế này mà thường xuyên dùng ổi sẽ giúp giảm đường huyết sau ăn ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Khi uống nước ép ổi tươi vào buổi sáng, đặc biệt là có cả phần thịt quả còn sót lại, người bệnh có thể duy trì mức đường huyết ổn định hơn. Điều này đặc biệt quan trọng vì biến động đường huyết sau ăn chính là yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng mạch máu.

Bảo vệ tế bào beta tuyến tụy. Ổi là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất, cao gấp nhiều lần so với cam. Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây tổn thương tế bào beta tuyến tụy, nơi sản xuất hoóc môn insulin.

Các nghiên cứu cho thấy chất chống ô xy hóa flavonoid và carotenoid trong ổi có tác dụng giảm căng thẳng oxy hóa, vốn là cơ chế then chốt dẫn đến tình trạng kháng insulin và tiểu đường loại 2. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 30.9.

Điều gì xảy ra cho tim nếu bạn tranh thủ đi bộ chỉ 20 phút mỗi ngày?

Đi bộ là một trong những cách đơn giản nhất để tăng cường hoạt động thể chất và cải thiện sức khỏe.

Bác sĩ tim mạch Shailesh Singh, từ Viện tim Fortis Escorts (Ấn Độ), nhấn mạnh đi bộ hằng ngày đặc biệt mang lại lợi ích lâu dài cho tim mạch, thể lực và tuổi thọ.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Điều bất ngờ khi uống nước ép ổi mỗi sáng - Ảnh 2.

Đi bộ nhanh mang lại những lợi ích tương tự như chạy bộ trong việc giảm 3 yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim: Huyết áp, cholesterol và tiểu đường

Ảnh: AI

Bác sĩ Shailesh Singh cho rằng, chỉ cần 20 - 30 phút đi bộ mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng năng lượng, giảm căng thẳng và phòng ngừa bệnh mạn tính. Những nỗ lực nhỏ nhưng đều đặn này có tác động tích lũy theo thời gian, duy trì đều đặn sẽ tích tụ thành "kho báu sức khỏe" đáng kể.

Hai nghiên cứu dài hạn của Trường Y Harvard (Mỹ) đã phát hiện ra rằng chỉ cần đi bộ 20 phút mỗi ngày có thể giảm tới 30% nguy cơ mắc bệnh tim.

Điều đáng ngạc nhiên là đối với sức khỏe tim mạch, đi bộ ngang bằng, thậm chí còn tốt hơn cả chạy bộ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ AHAJ cho thấy đi bộ nhanh mang lại những lợi ích tương tự như chạy bộ trong việc giảm 3 yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim: Huyết áp, cholesterol và tiểu đườngNội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 30.9.

Tìm ra giờ ăn giảm cân vượt trội, không cần ăn kiêng hay tập thể dục!

Giảm cân luôn là hành trình đầy gian nan, khi nhiều người phải vật lộn với chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, những buổi tập luyện mệt mỏi nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Tin vui là giờ đây, các nhà khoa học đã khám phá một phương pháp độc đáo giúp giảm cân hiệu quả mà không cần ăn kiêng hay tập luyện vất vả.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients đã tìm ra thời điểm ăn trong ngày giúp giảm cân với hiệu quả vượt trội so với những thời điểm khác.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Điều bất ngờ khi uống nước ép ổi mỗi sáng - Ảnh 3.

Ăn trong khung giờ sớm (8 - 9 giờ đến 14 - 15 giờ) giúp giảm trung bình 1,6 kg sau 2 tuần

Ảnh: AI

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Hiroshima (Nhật Bản), với sự tham gia của 28 sinh viên đại học khỏe mạnh, tuổi trung bình 23,4, nhằm xem xét tác động của giờ ăn lên cân nặng và các thông số sức bền ở người trưởng thành khỏe mạnh mà không cần tập luyện. Đây là lần đầu tiên, nghiên cứu trên người so sánh trực tiếp khung giờ ăn muộn và khung giờ ăn sớm ở những người khỏe mạnh mà không cần tập luyện.

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm theo mô hình ăn trong khung giờ cố định:

Nhóm theo khung giờ ăn sớm: Bữa đầu từ 8 - 9 giờ, bữa cuối từ 14 - 15 giờ.

Nhóm theo khung giờ ăn muộn: Bữa đầu từ 12 - 13 giờ, bữa cuối từ 18 - 19 giờ.

Mỗi chế độ ăn được duy trì trong 4 tuần, sau đó là 2 tuần ăn bình thường, rồi hoán đổi nhóm. Trong suốt quá trình thử nghiệm, không ai tập luyện thể dục.

Kết quả đã phát hiện cân nặng ở cả hai nhóm đều giảm, nhưng rõ rệt hơn ở nhóm ăn sớm. Cụ thể như sau:

Ăn trong khung giờ sớm (8 - 9 giờ đến 14 - 15 giờ) giúp giảm trung bình 1,6 kg sau 2 tuần.

Ăn trong khung giờ muộn (12 - 13 giờ đến 18 - 19 giờ) giúp giảm trung bình 0,61 kg. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Xem thêm bình luận