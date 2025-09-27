Ngày mới với tin tức sức khỏe: Lợi ích khi ăn một củ khoai lang mỗi ngày

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 5 tác hại khi nạp quá nhiều protein với người tập gym; Ăn quả hạch thời điểm nào trong ngày là tốt nhất cho tim?; Bạn đứng một chân được bao nhiêu giây?...

Thỉnh thoảng một củ khoai lang: Lợi ích bất ngờ cho đường huyết và tim mạch

Nhiều người quan tâm đến sức khỏe thường thích ăn khoai lang. Loại thực phẩm quen thuộc này không chỉ dễ chế biến mà còn giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Khoai lang có vị ngọt nhẹ, chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa cùng vitamin A và C. Ăn thường xuyên có thể mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa, đường huyết và tim mạch.

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe Ảnh: AI

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Davis, đang làm việc tại Downey, California (Mỹ), cho biết khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Loại củ này chứa nhiều vi chất thiết yếu. Một khẩu phần có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin A hằng ngày, khoảng 40% vitamin C, kali, nhiều chất chống oxy hóa và đến 4 g chất xơ. Với thành phần dinh dưỡng tối ưu như thế, khoai lang đặc biệt tốt cho tim và đường huyết.

Nhờ chứa carbohydrate phức hợp và chất xơ, khoai lang được tiêu hóa chậm, giúp ổn định đường huyết.

Chuyên gia dinh dưỡng Sharniquia White, tại Greensboro, Bắc Carolina (Mỹ), giải thích: Dù chứa nhiều carbohydrate, nghiên cứu cho thấy khoai lang có thể hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, chuyên gia Davis nhấn mạnh khẩu phần ăn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với người tiểu đường hoặc theo chế độ ăn ít carb. Với hầu hết mọi người, kết hợp khoai lang cùng protein và chất béo lành mạnh - như một số các loại hạt, có thể giúp cân bằng đường huyết tốt hơn sau bữa ăn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 27.9.

Quả hạch: ăn thời điểm nào trong ngày là tốt nhất cho tim?

Trong nhiều khuyến nghị dinh dưỡng, quả hạch được xem là 'siêu thực phẩm'. Các dưỡng chất trong quả hạch không chỉ giúp giảm viêm, duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ tuần hoàn, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác.

Các loại quả hạch phổ biến là hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười và hạt phỉ. Quả hạch chứa nhiều thành phần quan trọng giúp bảo vệ hệ tim mạch, chẳng hạn chất béo không bão hòa, chất xơ, chất chống ô xy hóa, vitamin và khoáng chất.

Óc chó là một trong những loại quả hạch giàu dưỡng chất ẢNH: AI

Hai dưỡng chất đáng chú ý nhất với sức khỏe tim mạch trong quả hạch là chất béo không bão hòa và chất chống ô xy hóa. Hầu hết quả hạch đều giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức cholesterol "xấu" LDL, đồng thời có thể nâng cholesterol HDL "tốt". Nghiên cứu trên chuyên san British Journal of Nutrition cho thấy chế độ ăn giàu quả hạch giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch vành nhờ thành phần chất béo không bão hòa này.

Chất chống ô xy hóa trong quả hạch giúp giảm viêm và căng thằng ô xy hóa. Viêm mạn tính và căng thẳng ô xy hóa là 2 yếu tố góp phần vào xơ vữa động mạch, huyết áp cao, suy tim.

Không có bằng chứng lâm sàng rõ ràng cho thấy ăn quả hạch một khung giờ cố định trong ngày sẽ đạt lợi ích tối ưu cho tim. Lợi ích của quả hạch vẫn đạt được khi ăn ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Điều quan trọng là cần ăn quả hạch thường xuyên, đồng thời kiểm soát khẩu phần ăn hợp lý. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 27.9.

Bí mật về tuổi thọ của bạn: Đứng một chân được chừng này giây!

Mong muốn sống thọ, khỏe mạnh luôn là khát khao chung của con người. Một bác sĩ tim mạch đã chia sẻ những dấu hiệu và hướng dẫn đơn giản giúp bạn có thể tự đánh giá tuổi thọ.

Tiến sĩ Khan, bác sĩ tim mạch tại Trường Y Harvard (Mỹ), nhấn mạnh rằng đứng một chân trong 10 giây có thể dự đoán tuổi thọ của bạn, với tỷ lệ sống sót đạt 90% trong 7 năm.

Bạn có thể giữ thăng bằng trên một chân mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào không? Bạn đã bao giờ kiểm tra xem mình có thể giữ thăng bằng được bao lâu, dù có nhắm mắt hay không? Thật thú vị, bằng chứng khoa học cho thấy hóa ra động tác đơn giản này giấu bí mật về tuổi thọ của bạn.

Đứng một chân trong 10 giây có thể dự đoán tuổi thọ của bạn Ảnh: AI

Đặc biệt, thực hiện thành công động tác đứng bằng một chân trong 10 giây giúp dự đoán khả năng sống sót ở những người trung niên và cao tuổi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội mới đây, bác sĩ Khan cho hay đứng một chân (còn được gọi là giữ thăng bằng tĩnh hoặc tư thế một chân) trong vài giây có thể là một bài kiểm tra đơn giản để dự đoán tuổi thọ của bạn.

Trích dẫn một nghiên cứu vào tháng 6.2022, được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine, bao gồm 1.700 người trưởng thành tham gia, được theo dõi trong 10 năm, tiến sĩ Khan chia sẻ rằng việc thực hiện thành công tư thế đứng một chân trong 10 giây có thể dự đoán khả năng sống sót ở những người trung niên và cao tuổi.

Tiến sĩ Khan tiết lộ nghiên cứu phát hiện nếu có thể đứng một chân và mở mắt trong ít nhất 10 giây mà không cần hỗ trợ, cơ hội sống thêm 7 năm mà không bị tàn tật hoặc tử vong do tim mạch là hơn 90%. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!