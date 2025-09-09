Muốn tăng đốt mỡ, hãy thêm vào bữa ăn 5 gia vị sau

Nếu được sử dụng đúng cách trong bữa ăn hàng ngày, các loại gia vị sau không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn thúc đẩy đốt mỡ.

Nghệ

Nghệ giàu hoạt chất curcumin, có khả năng tác động vào AMPK, loại enzyme quan trọng với quá trình điều hòa năng lượng của tế bào. AMPK kích thích đốt mỡ và ức chế sự tạo thành tế bào mỡ mới. Do đó, curcumin có tác dụng giảm BMI, kiểm soát cân nặng, giảm mỡ eo, giải độc mật và hỗ trợ tiêu hóa.

Quế, gừng và nghệ đều là những gia vị mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe ẢNH: AI

Ớt trái

Ớt trái rất giàu hợp chất capsaicin, có khả năng tăng sinh nhiệt độ cơ thể, từ đó đẩy nhanh tốc độ đốt calo và giảm lưu trữ mỡ. Ngoài ra, capsaicin cũng làm giảm cholesterol xấu, tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Quế

Hợp chất cinnamaldehyde trong quế có tác dụng điều hòa đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giảm nguy cơ tích trữ mỡ. Nghiên cứu trên chuyên san Phytotherapy Research cho thấy bổ sung quế mỗi ngày trong ít nhất 12 tuần giúp giảm mỡ cơ thể, vòng eo, BMI và cả cân nặng.

Gừng

Hoạt chất chính tạo nên vị cay và mùi đặc trưng của gừng là gingerol. Trong đó, 6-gingerol là hợp chất quan trọng nhất. Chất này có khả năng kích thích quá trình tăng sinh nhiệt, đồng thời cải thiện cảm giác no và giảm hấp thu chất béo.

Một số bằng chứng nghiên cứu cũng cho thấy thường xuyên dùng gừng, từ uống nước gừng đến thêm vào món ăn, giúp giảm cân và tỷ lệ eo-hông ở người thừa cân.

Thì là

Thì là là loại gia vị quen thuộc trong nhiều nền ẩm thực. Nghiên cứu của Đại học Y khoa Shahid Sadoughi (Iran) phát hiện khi áp dụng chế độ ăn kiêng trong 3 tháng, những người dùng 3 gram bột thìa là mỗi ngày, khoảng 1 muỗng cà phê, có tốc độ đốt mỡ thừa cao gần gấp 3 lần. Điều này là do các dưỡng chất trong thì là có tác dụng kích thích chuyển hóa, cải thiện quá trình tiêu hóa và giảm tích tụ mỡ, theo Verywell Health.