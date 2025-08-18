Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện bí quyết đơn giản giúp giảm cân hiệu quả

Thiên Lan
Thiên Lan
18/08/2025 00:07 GMT+7

Một thử nghiệm lâm sàng mới vừa được công bố trên tạp chí Nature Medicine, cho thấy: Tập trung vào một nhóm thực phẩm vốn nổi tiếng là lành mạnh có thể giúp giảm cân gấp đôi so với tiêu thụ nhóm thực phẩm ngược lại.

Các nhà khoa học tại Đại học College London và Bệnh viện Đại học College London (Anh) đã thực hiện nghiên cứu nhằm so sánh ảnh hưởng của thực phẩm ít qua chế biến và thực phẩm siêu chế biến đối với quá trình giảm cân.

Phát hiện bí quyết đơn giản giúp giảm cân gấp đôi mà không cần ăn kiêng - Ảnh 1.

Mức giảm cân trung bình ở nhóm theo chế độ ăn ít chế biến cao gấp đôi so với nhóm theo chế độ ăn siêu chế biến

Ảnh: AI

55 người trưởng thành tham gia nghiên cứu được chia thành hai nhóm. Một nhóm bắt đầu với chế độ ăn ít chế biến trong 8 tuần (ví dụ: yến mạch ngâm, mì Ý nấu tại nhà), sau đó nghỉ 4 tuần và chuyển sang chế độ ăn siêu chế biến (như thanh ngũ cốc ăn sáng, mì gói). Nhóm còn lại thực hiện theo trình tự ngược lại.

Cả 2 chế độ ăn đều được thiết kế theo hướng dẫn ăn uống lành mạnh của Anh, đảm bảo đầy đủ chất béo, protein, carbohydrate, chất xơ và rau quả. 

Kết quả đã phát hiện sau 8 tuần, cả 2 chế độ ăn đều giúp giảm cân. Tuy nhiên, mức giảm cân trung bình ở nhóm theo chế độ ăn ít chế biến cao gấp đôi so với nhóm theo chế độ ăn siêu chế biến, theo trang tin y khoa News Medical.

Sự khác biệt này tương ứng với mức thiếu hụt năng lượng khoảng 290 kcal/ngày ở nhóm ít chế biến và 120 kcal/ngày ở nhóm siêu chế biến.

Việc giảm cân chủ yếu đến từ lượng mỡ và nước, không ảnh hưởng đến khối lượng cơ, cho thấy cải thiện về thành phần cơ thể ở nhóm ít chế biến.

Ngoài ra, so với chế độ ăn siêu chế biến, chế độ ăn ít chế biến còn cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát cơn thèm ăn: Giảm thèm ăn gấp đôi về tổng thể, giảm thèm món mặn gấp 4 lần, và giảm thèm món ăn yêu thích nhất gần gấp đôi. Đáng chú ý, giảm cân thường làm tăng cảm giác thèm ăn, nhưng với nhóm ít chế biến, điều này không xảy ra, theo News Medical.

Theo các tác giả nghiên cứu, những phát hiện này cho thấy thực phẩm ít chế biến, khi tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng, mang lại lợi ích lớn hơn về kiểm soát cân nặng và sức khỏe.

Tin liên quan

Cà phê nên uống lúc nào để vừa giảm cân, vừa không mất ngủ?

Cà phê nên uống lúc nào để vừa giảm cân, vừa không mất ngủ?

Cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo mà còn có thể dùng như phương pháp hỗ trợ giảm cân. Để tối ưu hóa hiệu quả giảm cân, cà phê cần uống vào những thời điểm phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên.

7 loại thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng

Tiết luộc: Đang giảm cân có nên ăn, bệnh gì cần lưu ý?

Khám phá thêm chủ đề

giảm cân chế độ ăn siêu chế biến Thèm ăn ăn ít Chất béo ít chế biến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận