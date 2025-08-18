Phát hiện bí quyết đơn giản giúp giảm cân hiệu quả

Các nhà khoa học tại Đại học College London và Bệnh viện Đại học College London (Anh) đã thực hiện nghiên cứu nhằm so sánh ảnh hưởng của thực phẩm ít qua chế biến và thực phẩm siêu chế biến đối với quá trình giảm cân.

Mức giảm cân trung bình ở nhóm theo chế độ ăn ít chế biến cao gấp đôi so với nhóm theo chế độ ăn siêu chế biến Ảnh: AI

55 người trưởng thành tham gia nghiên cứu được chia thành hai nhóm. Một nhóm bắt đầu với chế độ ăn ít chế biến trong 8 tuần (ví dụ: yến mạch ngâm, mì Ý nấu tại nhà), sau đó nghỉ 4 tuần và chuyển sang chế độ ăn siêu chế biến (như thanh ngũ cốc ăn sáng, mì gói). Nhóm còn lại thực hiện theo trình tự ngược lại.

Cả 2 chế độ ăn đều được thiết kế theo hướng dẫn ăn uống lành mạnh của Anh, đảm bảo đầy đủ chất béo, protein, carbohydrate, chất xơ và rau quả.

Kết quả đã phát hiện sau 8 tuần, cả 2 chế độ ăn đều giúp giảm cân. Tuy nhiên, mức giảm cân trung bình ở nhóm theo chế độ ăn ít chế biến cao gấp đôi so với nhóm theo chế độ ăn siêu chế biến, theo trang tin y khoa News Medical.

Sự khác biệt này tương ứng với mức thiếu hụt năng lượng khoảng 290 kcal/ngày ở nhóm ít chế biến và 120 kcal/ngày ở nhóm siêu chế biến.

Việc giảm cân chủ yếu đến từ lượng mỡ và nước, không ảnh hưởng đến khối lượng cơ, cho thấy cải thiện về thành phần cơ thể ở nhóm ít chế biến.

Ngoài ra, so với chế độ ăn siêu chế biến, chế độ ăn ít chế biến còn cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát cơn thèm ăn: Giảm thèm ăn gấp đôi về tổng thể, giảm thèm món mặn gấp 4 lần, và giảm thèm món ăn yêu thích nhất gần gấp đôi. Đáng chú ý, giảm cân thường làm tăng cảm giác thèm ăn, nhưng với nhóm ít chế biến, điều này không xảy ra, theo News Medical.

Theo các tác giả nghiên cứu, những phát hiện này cho thấy thực phẩm ít chế biến, khi tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng, mang lại lợi ích lớn hơn về kiểm soát cân nặng và sức khỏe.