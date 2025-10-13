4 điều cần ngừng làm ở tuổi 40 để bảo vệ sức khỏe

Để bảo vệ sức khỏe, người sau tuổi 40 cần lưu ý ngừng làm những điều sau:

Ngủ quá ít và tác động đến sức khỏe ở tuổi 40 bạn cần biết ngay

Rất nhiều người giữ thói quen ngủ ít để làm việc, học tập hoặc giải trí. Tuy nhiên, nếu thiếu ngủ trở thành trạng thái bình thường, kéo dài hàng năm thì tác hại sẽ không thể xem nhẹ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thức khuya, ngủ quá ít là thói quen cần thay đổi khi bước vào tuổi 40 ẢNH MINH HỌA: AI

Nghiên cứu cho thấy người ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm sẽ làm nguy cơ chết sớm tăng khoảng 15% so với người ngủ đủ 7 giờ. Thiếu ngủ mạn tính cũng làm tăng nguy cơ huyết áp cao, tiểu đường loại 2, béo phì, bất thường mỡ máu và bệnh tim mạch. Về mặt tâm lý, thiếu ngủ khiến chúng ta dễ cáu gắt, giảm khả năng tập trung, rối loạn cảm xúc và làm việc kém hiệu quả.

Do đó, nếu một người còn đang duy trì lịch ngủ ít 5-6 giờ hoặc thường xuyên "cày đêm", hãy coi đó là mối nguy cần loại bỏ trước tuổi 40. Tập thói quen ngủ cố định, ưu tiên 7-8 giờ mỗi đêm, đồng thời đặt ra khung giờ trước khi ngủ mà kể từ lúc đó sẽ không dùng điện thoại, máy tính bảng hay laptop.

Không tập tạ

Khi còn trẻ, việc chạy bộ, đạp xe, yoga, cardio có thể chiếm ưu thế trong lịch tập. Nhưng khi bước sang tuổi 30 và tiến về 40, việc nâng tạ trở nên cực kỳ quan trọng. Nguyên nhân là vì lúc này, tốc độ mất cơ bắp bắt đầu diễn ra nhanh hơn.

Tác dụng của tập tạ rất đa chiều, không chỉ giúp bảo vệ khối cơ, giảm mất cơ do tuổi tác mà còn cải thiện mật độ xương, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu, giảm nguy cơ loãng xương, cải thiện sức khỏe tim mạch và làm tăng độ nhạy insulin. Nếu không thực hiện bất kỳ bài nâng tạ nào, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất cơ, suy giảm chức năng theo tuổi, khiến việc sinh hoạt hằng ngày như leo cầu thang, đứng lên ngồi xuống trở nên khó khăn hơn.

Ăn vặt nhiều

Thói quen ăn vặt, nhất là các loại thực phẩm chế biến công nghiệp, nhiều chất bảo quản, đường đang trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Nhưng nếu giữ thói quen này kéo dài đến tuổi 40, hậu quả cho cơ thể là tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, viêm mạn tính và các vấn đề tim mạch. Thay vào đó, mọi người cần giảm ăn vặt, thay bằng trái cây, các loại hạt, sữa chua không đường.

Né tránh kiểm tra sức khỏe định kỳ

Có rất nhiều người trẻ cảm thấy bản thân khỏe mạnh và nghĩ rằng việc khám định kỳ là lãng phí thời gian hoặc chỉ dành cho người già. Nhưng đây là một sai lầm lớn.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh mạn tính tiềm ẩn như huyết áp cao, tiểu đường, các loại ung thư vú, đại trực tràng, tuyến tiền liệt khi bệnh còn ở giai đoạn sớm, theo Healthline.