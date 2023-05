4 mẹo tập khi nâng tạ giúp giảm cân nhanh hơn

Tập sức mạnh bằng các bài nâng tạ kết hợp với ăn kiêng sẽ đốt mỡ nhanh và giúp các khối cơ săn chắc, phát triển lớn hơn. Bằng cách tập nâng tạ thường xuyên, cơ thể có quá trình trao đổi chất nhanh và đốt thêm nhiều calo, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Tập nâng tạ thường xuyên không chỉ giúp đốt nhiều calo hơn mà còn làm các khối cơ mạnh và lớn hơn SHUTTERSTOCK

Để tối ưu hóa khả năng đốt calo và hiệu quả giảm cân, khi tập nâng tạ, mọi người có thể áp dụng những cách sau:

Tập trung vào các nhóm cơ lớn

Để cơ thể đốt calo nhiều hơn, điều quan trọng là cần tập các nhóm cơ lớn nhất, chẳng hạn như cơ đùi trước, đùi sau và cơ mông. Dù lượng calo tiêu hao giữa việc tập các nhóm cơ lớn nhất với nhóm cơ kích thước trung bình không quá lớn nhưng đây là cách giúp tối ưu hóa khả năng đốt calo của cơ thể.

Tập mọi bộ phận trên cơ thể

Dù tập các nhóm cơ lớn ở chân là quan trọng nhưng cũng không được bỏ qua các nhóm cơ ở nửa thân trên như cơ ngực, lưng, vai, bụng hoặc bắp tay. Để có thể tập luyện mọi nhóm cơ trên cơ thể trong 1 tuần, cách tốt là hãy chia ngày ra để tập.

Một nhóm cơ nên tập 2-3 lần/tuần. Thời gian giữa 2 lần tập là cách nhau tối thiểu 48 tiếng để cơ bắp được nghỉ ngơi và hồi phục.

Áp dụng chế độ ăn giàu protein

Ăn theo chế độ giàu protein rất quan trọng vì sẽ giúp cơ thể được cung cấp các dưỡng chất thiếu yếu để phục hồi cơ sau buổi tập. Nhờ nạp đủ protein, cơ bắp sẽ phục hồi tốt hơn và ở trạng thái sung sức cho buổi tập nâng tạ tiếp theo.

Protein cũng đặc biệt quan trọng với mục tiêu giảm cân. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu protein giúp cơ bắp lớn hơn. Các khối cơ lớn sẽ đốt nhiều calo hơn.

Không bỏ cardio

Tập nâng tạ rất quan trọng với mục tiêu giảm cân, thậm chí có thể giúp vừa giảm mỡ vừa tăng cơ. Tuy nhiên, người tập cũng cần thực hiện cả các bài cardio như chạy bộ, đi bộ hay đạp xe. Cardio dù không giúp tăng sức mạnh, phát triển khối cơ như nâng tạ nhưng sẽ giúp tăng sức bền, sự dẻo dai và đốt calo cực kỳ hiệu quả, theo Eat This, Not That!.