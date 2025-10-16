Ngày mới với tin tức sức khỏe: Làm gì để tránh suy thận?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Lưu ý của bác sĩ khi uống dầu cá omega-3 mỗi ngày; 3 hành động thực hiện lúc đói bụng vô tình gây hại sức khỏe; Loại tiếng ồn có thể giúp ngủ ngon hơn...

Người huyết áp cao cần chú ý gì để tránh suy thận?

Khi huyết áp tăng, áp lực trong mạch máu thận cũng tăng theo. Hệ quả làm tổn thương các mạch máu cầu thận. Qua thời gian, các tổn thương này khiến thận mất dần chức năng lọc máu, dẫn đến suy thận.

Một trong những yếu tố làm tăng huyết áp và tổn thương thận nhanh nhất là ăn mặn. Chỉ cần hấp thu hơn 5 gram muối mỗi ngày là có thể tăng nguy cơ bệnh thận tới 20%.

Ngoài hạn chế muối, người bị huyết áp cao muốn bảo vệ thận thì cần lưu ý những điều sau:

Khi đường huyết tăng, lượng đường glucose dư thừa trong máu sẽ làm tổn thương lớp nội mô mạch máu trong thận Ảnh: AI

Kiểm soát đường huyết, cholesterol. Đây là 2 yếu tố rất quan trọng để bảo vệ các mạch máu thận. Huyết áp cao và đường huyết tăng thường đi cùng nhau. Khi đường huyết tăng, lượng đường glucose dư thừa trong máu sẽ làm tổn thương lớp nội mô mạch máu trong thận. Tình trạng này kết hợp với huyết áp cao gây ra xơ cứng cầu thận.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Diabetes Care cho thấy người kiểm soát đường huyết tốt có thể giảm đến 40% nguy cơ suy thận so với nhóm kiểm soát kém. Ngoài ra, việc kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu cũng quan trọng. Cholesterol cao gây tích tụ mảng bám trong thành mạch, từ đó làm hẹp mạch máu thận.

Tránh lạm dụng thuốc giảm đau. Nhiều người bị huyết áp cao có thói quen dùng thuốc giảm đau không kê đơn như paracetamol, ibuprofen, naproxen để giảm đau đầu hoặc đau nhức khớp. Tuy nhiên, sử dụng các thuốc này thường xuyên có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, tăng nguy cơ tổn thương thận mạn tính. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.10.

Uống dầu cá omega-3 mỗi ngày: Lưu ý quan trọng từ bác sĩ

Bác sĩ Erica Park, chuyên về tiêu hóa, gan và dinh dưỡng tại Bệnh viện Wexner và Trường Y Đại học Bang Ohio (Mỹ), cho biết: Dầu cá omega-3 là chất béo thiết yếu, hỗ trợ mọi thứ từ tuần hoàn máu đến chức năng não bộ.

Nghiên cứu cho thấy dầu cá omega-3 có thể giúp giảm chất béo trung tính triglyceride, hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh, giảm viêm, tốt cho tâm trạng và chức năng não bộ.

Tuy nhiên, omega-3 có thể tương tác với một số loại thuốc thường dùng. Vì vậy, nếu bạn sử dụng dầu cá omega-3, điều quan trọng là phải biết những loại thuốc nào có thể tương tác với chúng để trao đổi với bác sĩ.

Sau đây là 3 loại thuốc phổ biến có thể tương tác với dầu cá omega-3.

Dùng dầu cá omega-3 cùng với thuốc huyết áp có thể khiến huyết áp giảm xuống thấp Ảnh: AI

Thuốc điều trị huyết áp. Tùy vào liều lượng, dùng dầu cá omega-3 cùng với thuốc huyết áp có thể khiến huyết áp giảm xuống thấp. Joseph Mercola, D.O., bác sĩ y khoa gia đình, giải thích rằng liều lượng từ 2.000 - 3.000 mg omega-3 mỗi ngày (tương đương 2-3 viên, liều thông thường chỉ 1 viên) có thể làm giảm huyết áp một chút. Vì vậy, khi kết hợp thuốc cần phải điều chỉnh liều lượng.

Nguyên nhân là do axit béo omega-3 làm giãn mạch máu nên giúp hạ huyết áp, khi kết hợp với thuốc hạ huyết áp, có thể gây ra tình trạng huyết áp giảm mạnh bất thường.

Thuốc giảm đau thông thường. Kết hợp dầu cá omega-3 liều cao với thuốc giảm đau thông thường như ibuprofen và các thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) phổ biến, như naproxen, có thể gây ra vấn đề. Vì vậy, nếu uống dầu cá omega-3 mỗi ngày và thường xuyên sử dụng NSAID, hãy nói chuyện với bác sĩ để đảm bảo an toàn. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.10.

3 hành động thực hiện lúc đói bụng vô tình gây hại sức khỏe

Bụng đói là trạng thái mà dạ dày không có thực phẩm bên trong, a xít dạ dày tăng cao và dễ bị căng thẳng. Trong trạng thái này, một số hành động có thể vô tình gây phản ứng tiêu cực với cơ thể.

Dưới đây là những điều mà mọi người cần tránh làm khi đang bụng đói:

Uống cà phê lúc bụng đói. Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy, trước khi ăn sáng. Nhưng điều này có thể gây hại. Cà phê kích thích tiết a xít dạ dày, khiến niêm mạc dạ dày dễ bị tổn thương, gây ợ nóng, khó tiêu hoặc cảm giác đau dạ dày.

Các chuyên gia cảnh báo cà phê khi uống lúc bụng đói có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, ợ chua, co thắt ruột hoặc táo bón nếu nhạy cảm.

Uống cà phê khi bụng đói là thói quen cần tránh ẢNH: AI

Tập cường độ cao. Một trong những sai lầm lớn khi bụng đang đói là thực hiện các bài tập nặng, cường độ cao hoặc kéo dài. Trên thực tế, một số người sẽ bắt đầu tập luyện, nhất là vào buổi sáng, khi bụng đói để tăng hiệu quả đốt mỡ thừa.

Tuy nhiên, tập luyện trong trạng thái đang đói không chỉ có thể làm cơ thể tăng đốt mỡ mà còn cả protein dự trữ trong cơ bắp. Hệ quả là cơ thể sẽ mất cả mỡ thừa lẫn cơ bắp.

Không những vậy, không ăn gì mà lao vào tập sẽ dễ làm giảm đường huyết, dẫn đến chóng mặt, kiệt sức hoặc mệt mỏi. Ngoài ra, hiệu suất tập sẽ giảm, khiến khó đạt được cường độ hoặc sức mạnh mong muốn. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!