BẢN TIN SỨC KHỎE 24.10: Trái cây bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí | Uống matcha thường xuyên có hại gì?
Video Sức khỏe

BẢN TIN SỨC KHỎE 24.10: Trái cây bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí | Uống matcha thường xuyên có hại gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/10/2025 06:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Bản tin sức khỏe sáng 24.10 có những nội dung chính sau:

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí

Tại Hội nghị năm 2025 của Hiệp hội Hô hấp châu Âu vừa diễn ra ở Hà Lan, một nghiên cứu đột phá đã chỉ ra một điều ít ai ngờ tới: Ăn trái cây thường xuyên có thể giúp bảo vệ lá phổi của bạn khỏi tác động xấu của ô nhiễm không khí, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nghiên cứu do nghiên cứu sinh tiến sĩ Pimpika Kaewsri từ Đại học Leicester (Anh) thực hiện, dựa trên dữ liệu sức khỏe và thói quen ăn uống của khoảng 200.000 người tham gia trong cơ sở dữ liệu lớn UK Biobank.

Kết quả đã phát hiện điều bất ngờ: Khi mức ô nhiễm bụi mịn tăng lên, ăn nhiều trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi bị giảm dung tích phổi.

- Ảnh 1.

Trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí

ẢNH: FREEPIK

Uống matcha thường xuyên, coi chừng những bệnh này

Theo nghiên cứu của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ năm 2020, matcha chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng các loại vitamin A, C và K.

Ông Varnit Yadav, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết nhiều người thường xem matcha như một lựa chọn thay thế cho cà phê. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, matcha có thể giúp tăng sự tỉnh táo. Tuy nhiên, matcha cũng chứa hàm lượng caffeine cao, vì vậy cần dùng có kiểm soát.

BẢN TIN SỨC KHỎE 24.10: Trái cây bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí | Uống matcha thường xuyên có hại gì?

