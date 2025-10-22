Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe ngày 22.10: Ngủ trưa bao lâu sẽ tỉnh táo? | Thở làm sao để hết stress?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe ngày 22.10: Ngủ trưa bao lâu sẽ tỉnh táo? | Thở làm sao để hết stress?

TT Phát triển Nội dung số
22/10/2025 06:00 GMT+7

'Bản tin Sức khỏe' của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Ngủ trưa bao lâu sẽ tỉnh táo?

Ngủ trưa được khoa học chứng minh là tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể. Ngủ trưa đúng cách giúp cải thiện tâm trạng, giảm huyết áp và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, nếu kéo dài quá lâu, ngủ trưa lại có thể gây rủi ro, từ tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, huyết áp cao đến rối loạn sinh học giấc ngủ. Do đó, xác định đúng thời lượng ngủ trưa sẽ giúp tối ưu hóa khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống nước chanh dừa có thật sự là phương pháp giảm cân an toàn?

Stress hiện diện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống – từ công việc, học tập cho đến gia đình. Nếu biết cách kiểm soát, stress có thể giúp con người phát triển. Nhưng khi căng thẳng kéo dài, nó khiến cơ thể kiệt sức và tinh thần suy sụp.

ThS.BS Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng Đơn nguyên Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho rằng stress là điều không thể tránh khỏi, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được. Một trong những giải pháp hiệu quả, dễ thực hiện và phù hợp với mọi người chính là thở kiểm soát stress.

