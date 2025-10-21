Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin sức khỏe ngày 21.10: Tại sao mãi không thể giảm mỡ bụng? | Uống nước chanh dừa liệu có giảm cân?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe ngày 21.10: Tại sao mãi không thể giảm mỡ bụng? | Uống nước chanh dừa liệu có giảm cân?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
21/10/2025 06:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Bản tin sức khỏe số này chia sẻ một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the American College of Nutrition đã so sánh ăn sáng bằng hai quả trứng với ăn sáng bằng ngũ cốc. Kết quả cho thấy những người ăn trứng có cảm giác no cao hơn và ăn ít hơn trong 36 giờ sau đó.

Trong khi đó, rau xanh giàu chất xơ giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa, khiến dạ dày giữ thức ăn lâu hơn, qua đó hỗ trợ hiệu ứng no kéo dài. Khi protein từ trứng kết hợp với chất xơ từ rau, cơ thể có xu hướng hấp thu năng lượng ổn định và ít tăng đường huyết đột ngột, giúp giảm tích lũy mỡ bụng.

Bản tin sức khỏe ngày 21.10: Tại sao mãi không thể giảm mỡ bụng? | Uống nước chanh dừa liệu có giảm cân?- Ảnh 1.

Rau xanh giàu chất xơ giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa, khiến dạ dày giữ thức ăn lâu hơn, qua đó hỗ trợ hiệu ứng no kéo dài

Một lợi ích quan trọng khác của ăn sáng với trứng và rau là khả năng ổn định đường huyết, từ đó hạn chế tích tụ mỡ nội tạng. Khi ăn nhiều tinh bột tinh chế vào buổi sáng, đường huyết sẽ tăng nhanh, dẫn đến tăng tiết insulin, khiến cơ thể chuyển hóa năng lượng dư thừa thành mỡ dự trữ, đặc biệt là vùng bụng.

Ngược lại, bữa sáng giàu protein và chất xơ không làm tăng đột ngột đường huyết sau ăn và giảm nhu cầu tiết insulin. Một phân tích của Harvard Health Publishing, trung tâm xuất bản thông tin y khoa của Trường Y Harvard (Mỹ), cho thấy chế độ ăn nhiều rau và protein nạc làm hạn chế nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng.

Uống nước chanh dừa có thật sự là phương pháp giảm cân an toàn?

Theo chuyên gia của Viện Dinh dưỡng, nước chanh dừa là sự kết hợp giữa nước dừa tươi và nước cốt chanh tươi. Đây là một loại nước giải khát được nhiều người yêu thích vì có hương vị thanh mát và cảm giác sảng khoái.

Bản tin sức khỏe ngày 21.10: Tại sao mãi không thể giảm mỡ bụng? | Uống nước chanh dừa liệu có giảm cân?

Nước chanh dừa là loại nước uống chứa ít năng lượng, trong 220 ml nước dừa tươi chỉ có khoảng 46 kcal, nước cốt chanh thì gần như không chứa năng lượng đáng kể. Ngoài ra, nước chanh dừa còn bù điện giải tốt (chứa kali, natri, magie); cung cấp vitamin C và một vài chất khoáng; hỗ trợ tiêu hóa giảm cảm giác đầy bụng; tính kiềm nhẹ của chanh kết hợp nước dừa giúp hỗ trợ thải độc nhẹ nhàng cho cơ thể.

Tuy nhiên, nếu sử dụng nước chanh dừa thay thế bữa ăn để giảm cân thì có thể gây ra những tác hại ảnh hưởng tới sức khỏe do gây thiếu hụt dinh dưỡng vì không cung cấp protein (đạm), lipid (béo), glucid (tinh bột) để đáp ứng các hoạt động hằng ngày. Việc thiếu protein (đạm) và năng lượng kéo dài có thể khiến cơ thể rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, chanh có tính a xít, nếu uống lúc đói hoặc quá nhiều có thể ảnh hưởng tới dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Đối với những người tăng kali máu hay suy thận, nếu sử dụng nước chanh dừa thường xuyên sẽ dẫn đến rối loạn điện giải.

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe 16.10: Bữa sáng nên ăn gì? | Ăn gì để giảm mỡ nội tạng?

Bản tin sức khỏe 16.10: Bữa sáng nên ăn gì? | Ăn gì để giảm mỡ nội tạng?

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Bản tin sức khỏe 17.10: Tác dụng tuyệt vời của dầu cá Omega-3 | Chế độ ăn đặc biệt cứu 15 triệu người

Bản tin sức khỏe ngày 20.10: 5 thói quen âm thầm hại thận | Nhóm người trẻ có nguy cơ đột quỵ

Khám phá thêm chủ đề

bản tin sức khỏe bản tin sức khỏe báo thanh niên Bản Tin Tổng Hợp Tin tổng hợp giảm cân cách giảm cân an toàn mỡ bụng thực phẩm tốt cho sức khỏe eat clean nước chanh dừa Nước dừa trứng Ngũ cốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận