Bản tin sức khỏe ngày 21.10: Tại sao mãi không thể giảm mỡ bụng? | Uống nước chanh dừa liệu có giảm cân?

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Bản tin sức khỏe số này chia sẻ một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the American College of Nutrition đã so sánh ăn sáng bằng hai quả trứng với ăn sáng bằng ngũ cốc. Kết quả cho thấy những người ăn trứng có cảm giác no cao hơn và ăn ít hơn trong 36 giờ sau đó.

Trong khi đó, rau xanh giàu chất xơ giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa, khiến dạ dày giữ thức ăn lâu hơn, qua đó hỗ trợ hiệu ứng no kéo dài. Khi protein từ trứng kết hợp với chất xơ từ rau, cơ thể có xu hướng hấp thu năng lượng ổn định và ít tăng đường huyết đột ngột, giúp giảm tích lũy mỡ bụng.

Một lợi ích quan trọng khác của ăn sáng với trứng và rau là khả năng ổn định đường huyết, từ đó hạn chế tích tụ mỡ nội tạng. Khi ăn nhiều tinh bột tinh chế vào buổi sáng, đường huyết sẽ tăng nhanh, dẫn đến tăng tiết insulin, khiến cơ thể chuyển hóa năng lượng dư thừa thành mỡ dự trữ, đặc biệt là vùng bụng.

Ngược lại, bữa sáng giàu protein và chất xơ không làm tăng đột ngột đường huyết sau ăn và giảm nhu cầu tiết insulin. Một phân tích của Harvard Health Publishing, trung tâm xuất bản thông tin y khoa của Trường Y Harvard (Mỹ), cho thấy chế độ ăn nhiều rau và protein nạc làm hạn chế nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng.

Uống nước chanh dừa có thật sự là phương pháp giảm cân an toàn?

Theo chuyên gia của Viện Dinh dưỡng, nước chanh dừa là sự kết hợp giữa nước dừa tươi và nước cốt chanh tươi. Đây là một loại nước giải khát được nhiều người yêu thích vì có hương vị thanh mát và cảm giác sảng khoái.

Nước chanh dừa là loại nước uống chứa ít năng lượng, trong 220 ml nước dừa tươi chỉ có khoảng 46 kcal, nước cốt chanh thì gần như không chứa năng lượng đáng kể. Ngoài ra, nước chanh dừa còn bù điện giải tốt (chứa kali, natri, magie); cung cấp vitamin C và một vài chất khoáng; hỗ trợ tiêu hóa giảm cảm giác đầy bụng; tính kiềm nhẹ của chanh kết hợp nước dừa giúp hỗ trợ thải độc nhẹ nhàng cho cơ thể.

Tuy nhiên, nếu sử dụng nước chanh dừa thay thế bữa ăn để giảm cân thì có thể gây ra những tác hại ảnh hưởng tới sức khỏe do gây thiếu hụt dinh dưỡng vì không cung cấp protein (đạm), lipid (béo), glucid (tinh bột) để đáp ứng các hoạt động hằng ngày. Việc thiếu protein (đạm) và năng lượng kéo dài có thể khiến cơ thể rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, chanh có tính a xít, nếu uống lúc đói hoặc quá nhiều có thể ảnh hưởng tới dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Đối với những người tăng kali máu hay suy thận, nếu sử dụng nước chanh dừa thường xuyên sẽ dẫn đến rối loạn điện giải.

