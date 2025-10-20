Ăn sáng với trứng và rau: phương pháp giảm mỡ bụng bền vững

Ăn trứng kết hợp với rau vào buổi sáng sẽ giúp giảm mỡ bền vững nhờ vào những tác động sau:

Kéo dài cảm giác no

Trứng và rau luộc vào buổi sáng là sự kết hợp lý tưởng cho người muốn giảm mỡ bụng ẢNH: AI

Trước hết, ăn trứng cùng rau giúp kéo dài cảm giác no và giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the American College of Nutrition đã so sánh ăn sáng bằng hai quả trứng với ăn sáng bằng ngũ cốc. Kết quả cho thấy những người ăn trứng có cảm giác no cao hơn và ăn ít hơn trong 36 giờ sau đó.

Trong khi đó, rau xanh giàu chất xơ giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa, khiến dạ dày giữ thức ăn lâu hơn, qua đó hỗ trợ hiệu ứng no kéo dài. Khi protein từ trứng kết hợp với chất xơ từ rau, cơ thể có xu hướng hấp thu năng lượng ổn định và ít tăng đường huyết đột ngột, giúp giảm tích lũy mỡ bụng.

Bảo vệ khối cơ

Ăn trứng vào buổi sáng còn giúp bảo vệ khối cơ trong quá trình giảm cân. Giảm cân không hợp lý thường dẫn đến mất cơ, làm giảm tốc độ trao đổi chất cơ bản, khiến việc đốt mỡ trở nên khó khăn hơn.

Trứng chứa đầy đủ các a xít amin thiết yếu và có khả năng hấp thu cao, giúp cơ thể duy trì tổng hợp protein cơ bắp. Khi kết hợp cùng rau xanh chứa vitamin B, folate, magiê, cơ thể vừa có đủ chất dinh dưỡng để phục hồi cơ, vừa tối ưu chuyển hóa năng lượng.

Kết quả là người ăn sáng với trứng và rau có xu hướng giảm mỡ nhưng vẫn giữ được khối cơ nạc, từ đó duy trì tốc độ chuyển hóa cao, kích thích đốt năng lượng hiệu quả hơn.

Tránh tích mỡ nội tạng

Một lợi ích quan trọng khác của ăn sáng với trứng và rau là khả năng ổn định đường huyết, từ đó hạn chế tích tụ mỡ nội tạng. Khi ăn nhiều tinh bột tinh chế vào buổi sáng, đường huyết sẽ tăng nhanh, dẫn đến tăng tiết insulin, khiến cơ thể chuyển hóa năng lượng dư thừa thành mỡ dự trữ, đặc biệt là vùng bụng.

Ngược lại, bữa sáng giàu protein và chất xơ không làm tăng đột ngột đường huyết sau ăn và giảm nhu cầu tiết insulin. Một phân tích của Harvard Health Publishing, trung tâm xuất bản thông tin y khoa của Trường Y Harvard (Mỹ), cho thấy chế độ ăn nhiều rau và protein nạc làm hạn chế nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng.

Ảnh hưởng lên hoóc môn điều khiển đói - no

Bữa sáng giàu protein được chứng minh có thể ức chế hoóc môn đói ghrelin đồng thời tăng nồng độ PYY và GLP-1, hai hoóc môn làm tăng cảm giác no.

Ngoài ra, nồng độ GLP-1 tăng kết hợp với chất xơ rau xanh trong ruột sẽ tạo hiệu ức kéo dài trạng thái no mạnh hơn. Nhờ vậy, người ăn sáng bằng trứng và rau thường duy trì được tổng calo hấp thu thấp hơn trong ngày mà không cần phải tự ép buộc bản thân nhịn ăn, theo Eating Well.