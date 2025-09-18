Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

5 loại trái cây ăn thay bữa phụ giúp giảm mỡ bụng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/09/2025 14:49 GMT+7

Trái cây tươi có ưu điểm là giàu chất xơ, nước, ít calo, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hóa. Nhờ đó, chúng giúp tăng cảm giác no, giảm mỡ bụng và rất phù hợp ăn trong bữa phụ.

Những người muốn giảm mỡ bụng thường phải ăn kiêng, khiến trong ngày họ thường xuyên đói. Thay vì ăn các món có nhiều đường bột, trong bữa phụ, họ nên ưu tiên ăn các loại trái cây sau:

Kiwi hỗ trợ giảm mỡ bụng

Kiwi là loại trái cây chứa nhiều vitamin C, chất xơ và ít calo. Đây đều là những đặc điểm rất phù hợp để hỗ trợ giảm mỡ bụng. Kiwi cũng chứa enzyme actinidin có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa protein, làm giảm tình trạng chướng bụng, đầy hơi

5 loại trái cây ăn thay bữa phụ giúp giảm mỡ bụng - Ảnh 1.

Kiwi là loại trái cây lành mạnh, rất phù hợp dùng cho bữa phụ

ẢNH: AI

Dưa hấu

Khoảng 90% thành phần dưa hấu là nước. Do đó, dưa hấu rất ít calo, nhiều nước và giàu chất xơ. Ăn dưa hấu trong bữa phụ sẽ tạo cảm giác no hiệu quả hơn nhiều so với ăn bánh quy hay các món nhiều đường khác, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Một nghiên cứu lưu trữ trên thư viện tra cứu y sinh học của Thư viện Y học Quốc gia Mỹ (PubMed) cho thấy nếu mỗi ngày đều ăn bữa phụ liên tục trong 4 tuần, thì ăn 2 chén dưa hấu giúp giảm huyết áp tâm thu, giảm cân, giảm chỉ số khối cơ thể và vòng eo tốt hơn so với ăn bánh quy, bất chấp lượng calo nạp vào là tương đương.

Trái bơ

Trài bơ đặc biệt tốt cho sức khỏe vì giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, chất chống ô xy và nhiều khoáng chất có lợi khác. Trong thử nghiệm lâm sàng công bố trên chuyên san The Journal of Nutrition, các nhà nghiên cứu phát hiện những người thừa cân, béo phì ăn mỗi ngày 1 trái bơ, liên tục 12 tuần đã xuất hiện sự thay đổi trong phân bố mỡ bụng. Cụ thể, mỡ nội tạng của của họ đã giảm so với mỡ dưới da.

Việt quất

Việt quất rất giàu chất chống ô xy hóa anthocyanin, vitamin C và chất xơ. Loại quả mọng này có lượng calo thấp nhưng mang lại nhiều lợi ích trao đổi chất.

Một nghiên cứu trên chuyên san Nutrients phát hiện mỗi ngày ăn khoảng 1 chén việt quất trong hai tuần giúp người tập luyện thể thao huy động mỡ làm năng lượng nhanh hơn so với không ăn.

Bưởi

Bưởi có lợi vì chứa pectin, loại chất xơ hòa tan có thể làm chậm tiêu hóa, giúp cảm giác no lâu hơn. Trên thực tế, ăn 100 đến 120 gram bưởi vào thời điểm 20-30 phút trước bữa ăn có thể làm giảm lượng thức ăn hấp thụ trong bữa chính.

Điều này là nhờ bưởi chứa lượng nước và chất xơ cao, tạo cảm giác no và giảm lượng thức ăn nạp vào. Các dưỡng chất trong bưởi cũng tác động nhẹ lên chuyển hóa đường glucose và hoóc môn insulin, giúp kiểm soát đường huyết, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

