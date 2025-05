Lợi ích sức khỏe bất ngờ của kiwi với mắt, ruột và tim

Những cơ quan sẽ được tăng cường sức khỏe nếu ăn kiwi thường xuyên gồm:

Mắt

Mắt là cơ quan phức tạp thứ hai trên cơ thể, chỉ sau bộ não. Mắt chứa hàng triệu tế bào thần kinh, mạch máu, cơ và cấu trúc quang học phức tạp. Để mắt khỏe mạnh thì cơ thể cần nạp đủ dinh dưỡng, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Trái kiwi chứa các dưỡng chất giúp cải thiện sức khỏe tim và hệ thống mạch máu ẢNH: AI

Kiwi rất giàu vitamin C, vitamin E và lutein. Chúng đều là những dưỡng chất quan trọng cho đôi mắt khỏe mạnh. Đặc biệt, vitamin C bảo vệ mạch máu trong mắt, trong khi lutein ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác bằng cách lọc ánh sáng xanh có hại và hoạt động như một chất chống ô xy hóa. Do đó, ăn kiwi thường xuyên có tác dụng làm chậm tiến trình của một số bệnh về mắt, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Ruột

Trái kiwi chứa cả chất xơ hòa tan lẫn không hòa tan, vốn là hai yếu tố thiết yếu giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chất xơ hòa tan điều hòa đường huyết và nuôi lợi khuẩn đường ruột, còn chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột, nhờ đó đại tiện dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, kiwi chứa actinidin, một loại enzyme tự nhiên có khả năng phân giải protein, giúp quá trình tiêu hóa protein hiệu quả hơn, đặc biệt khi ăn thịt hoặc các sản phẩm từ sữa. Không những vậy, kiwi còn giảm đầy hơi và khó tiêu, đặc biệt có lợi cho những người có hội chứng ruột kích thích.

Kiwi giúp cải thiện chức năng tim

Ăn kiwi thường xuyên giúp cải thiện chức năng tim. Nguyên nhân là do kiwi chứa nhiều kali, một khoáng chất có tác dụng cân bằng natri trong cơ thể và điều hòa huyết áp. Ngoài ra, kiwi còn chứa nhiều chất chống ô xy hóa, chẳng hạn polyphenol, có tác dụng giảm viêm và căng thẳng ô xy hóa. Đây đều là những yếu tố góp phần gây ra bệnh tim và mạch máu.

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa PubMed cho thấy ăn từ 2-3 trái kiwi mỗi ngày làm giảm tình trạng kết dính tiểu cầu, giảm mỡ máu và hạ huyết áp. Tất cả đều là những yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa đột quỵ và đau tim, theo Eating Well.