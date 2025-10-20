Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe ngày 20.10: 5 thói quen âm thầm hại thận | Nhóm người trẻ có nguy cơ đột quỵ

TT Phát triển Nội dung số
20/10/2025 06:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

5 thói quen âm thầm hại thận

Bản tin sức khỏe hôm nay (20.10) sẽ tiết lộ những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể gây hại cho thận của bạn. Ngoài các yếu tố như ăn mặn, ít uống nước hay huyết áp cao, một số thói quen hàng ngày có thể âm thầm tàn phá sức khỏe thận. 

Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 7 người lớn thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính (CKD), nhưng tới 90% những người này không hề hay biết. Bệnh thận mạn tính khiến thận bị tổn thương, giảm khả năng lọc máu, gây tích tụ độc tố và làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ.

Bản tin sức khỏe ngày 20.10: 5 thói quen âm thầm hại thận | Nhóm người trẻ có nguy cơ đột quỵ- Ảnh 1.

Tỷ lệ mắc bệnh thận đang gia tăng đáng báo động, nhiều người bỗng dưng mắc bệnh mà không hề biết nguyên nhân từ đâu

Những nhóm người trẻ này có nguy cơ cao đột quỵ

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, các chuyên gia đã tìm ra được nguyên nhân gây ra tình trạng đột quỵ, đồng thời, dự đoán sớm nguy cơ đột quỵ. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Trung Nam và Đại học Y khoa Nam Xương (Trung quốc), đã sử dụng dữ liệu của hơn 22.615 người tham gia từ Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (NHANES) trong 19 năm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
