Ngủ trưa dậy, người dân giữa Đồng Hới bàng hoàng thấy nước tràn nhà quá đầu gối!

Chiều 28.9, nhiều hộ dân tại tổ dân phố Phú Thượng, P.Đồng Hới (Quảng Trị) rơi vào cảnh ngập nặng do mưa lớn kết hợp triều cường.

Người dân cho biết khoảng 12–13 giờ, nước dâng đột ngột, tràn ào vào nhà chỉ trong ít phút. “Khi trưa tôi ngủ dậy đã thấy nước lên rất nhanh, quá đầu gối. Ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm thì khổ lắm. May có mấy đứa em phụ dọn đồ chứ không là hư hết”, anh Nguyễn Văn Hiệp, một người dân địa phương, chia sẻ.

Theo ghi nhận, từ 15 giờ cùng ngày, nhiều tuyến đường dẫn vào khu phố ven sông Nhật Lệ đã biến thành “sông”, nước lên tới giáp Quốc lộ 1. Đồ đạc, vật dụng trôi lềnh bềnh, nhiều gia đình không kịp trở tay, buộc phải chịu cảnh đồ đạc ngập úng.

Người dân phải kê hết đồ đạc lên cao để chống ngập Ảnh: Thanh Lộc

Mưa lớn kèm triều cường khiến tình trạng ngập lụt diễn ra nhanh chóng, gây nhiều khó khăn cho người dân. Đây cũng là tình trạng thường xuyên tái diễn nhiều năm qua tại khu vực này.

Theo thống kê, đến đầu giờ chiều 28.9, toàn tỉnh Quảng Trị đã di dời 1.042 người thuộc 291 hộ dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại xã Mỹ Thủy và Quảng Đông, chính quyền đã sơ tán hàng trăm công nhân, lao động khỏi các lán trại tạm bợ để tránh rủi ro.