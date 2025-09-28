Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ngủ trưa dậy, người dân giữa Đồng Hới bàng hoàng thấy nước tràn nhà quá đầu gối!
Video Thời sự

Ngủ trưa dậy, người dân giữa Đồng Hới bàng hoàng thấy nước tràn nhà quá đầu gối!

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/09/2025 18:14 GMT+7

Bão số 10 chưa vào đất liền, nhưng mưa lớn, kèm triều cường đã làm cho nhiều khu vực thuộc tổ dân phố Phú Thượng, P.Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị ngập trong nước. Người dân cho biết họ không kịp trở tay vì ngủ trưa dậy thì thấy nước đã ào vào nhà quá đầu gối.

Chiều 28.9, nhiều hộ dân tại tổ dân phố Phú Thượng, P.Đồng Hới (Quảng Trị) rơi vào cảnh ngập nặng do mưa lớn kết hợp triều cường.

Người dân cho biết khoảng 12–13 giờ, nước dâng đột ngột, tràn ào vào nhà chỉ trong ít phút. “Khi trưa tôi ngủ dậy đã thấy nước lên rất nhanh, quá đầu gối. Ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm thì khổ lắm. May có mấy đứa em phụ dọn đồ chứ không là hư hết”, anh Nguyễn Văn Hiệp, một người dân địa phương, chia sẻ.

Theo ghi nhận, từ 15 giờ cùng ngày, nhiều tuyến đường dẫn vào khu phố ven sông Nhật Lệ đã biến thành “sông”, nước lên tới giáp Quốc lộ 1. Đồ đạc, vật dụng trôi lềnh bềnh, nhiều gia đình không kịp trở tay, buộc phải chịu cảnh đồ đạc ngập úng.

Ngủ trưa dậy, người dân giữa Đồng Hới bàng hoàng thấy nước tràn nhà quá đầu gối!- Ảnh 1.

Người dân phải kê hết đồ đạc lên cao để chống ngập

Ảnh: Thanh Lộc

Mưa lớn kèm triều cường khiến tình trạng ngập lụt diễn ra nhanh chóng, gây nhiều khó khăn cho người dân. Đây cũng là tình trạng thường xuyên tái diễn nhiều năm qua tại khu vực này.

Theo thống kê, đến đầu giờ chiều 28.9, toàn tỉnh Quảng Trị đã di dời 1.042 người thuộc 291 hộ dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại xã Mỹ Thủy và Quảng Đông, chính quyền đã sơ tán hàng trăm công nhân, lao động khỏi các lán trại tạm bợ để tránh rủi ro.

Khám phá thêm chủ đề

Đồng Hới bão số 10 bão bualoi Mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận