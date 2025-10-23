Bản tin sức khỏe ngày 23.10: Bài tập sức mạnh ngăn ngừa ung thư vú | Cẩn thận khi sử dụng súng massage

Tuổi 30 nên tập những bài tập nào?

Bước sang tuổi 30, cơ thể không còn sung sức như khi còn 20 tuổi. Vào giai đoạn này, tốc độ chuyển hóa chậm lại, khối cơ bắt đầu suy giảm 3-8% sau mỗi 10 năm và mô liên kết ít đàn hồi hơn.

Tuổi 30 nên tập những bài tập nào?

Ăn những thứ này để tăng thêm sức mạnh cho não bộ

Để não bộ khỏe mạnh, cơ thể cần nạp đủ a xít béo omega-3. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy omega-3 cần cho não ở mọi giai đoạn trong cuộc đời, từ phát triển não bộ thai nhi đến bảo vệ chức năng não khi già.

Ăn những thứ này để tăng thêm sức mạnh cho não bộ

5 sai lầm cần tránh khi đi bộ vào buổi sáng

Đi bộ vào buổi sáng là thói quen được nhiều người lựa chọn để cải thiện sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, để buổi tập phát huy hiệu quả tối đa, không chỉ cần duy trì đều đặn mà còn phải chú ý tránh một số sai lầm phổ biến