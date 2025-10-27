Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe 27.10: Cao huyết áp và những cảnh báo | Vì sao người gầy vẫn bị gan nhiễm mỡ?
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 27.10: Cao huyết áp và những cảnh báo | Vì sao người gầy vẫn bị gan nhiễm mỡ?

27/10/2025 06:00 GMT+7

Bản tin sức khỏe ngày 27.10 cập nhật nhanh những thông tin y tế, sức khỏe đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Bản tin sức khỏe sáng 27.10 có những nội dung chính sau:

Người cao huyết áp cần làm điều này để cứu thận?

Hầu hết người bệnh cao huyết áp thường kiểm tra huyết áp nhưng lại bỏ qua một xét nghiệm quan trọng - xét nghiệm nước tiểu, có thể phát hiện sớm nguy cơ gặp biến chứng của huyết áp cao.

Đây là xét nghiệm giúp kiểm tra tình trạng rò rỉ protein, đặc biệt là một loại protein có tên là albumin, theo đài India TV.

Xét nghiệm nước tiểu giúp xác định sớm nguy cơ biến chứng của cao huyết áp

Bác sĩ M. Sheetal Kumar, chuyên gia nội khoa và tiểu đường tại Bệnh viện Yashoda (Ấn Độ), cho biết: Sự hiện diện dù chỉ ở mức nhỏ của albumin là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm nhất về biến chứng tiềm ẩn của huyết áp cao, bao gồm cả tổn thương các cơ quan. Đây là yếu tố dự báo mạnh mẽ cho nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và bệnh thận mạn tính trong tương lai.

Vì sao người gầy vẫn bị gan nhiễm mỡ?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Nguyễn Thùy An, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết gan nhiễm mỡ hay còn gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng tích tụ mỡ trong gan không liên quan đến việc tiêu thụ rượu bia.

Thông thường, bệnh này gắn liền với béo phì, tiểu đường loại 2 và hội chứng chuyển hóa. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng người gầy cũng có nguy cơ mắc bệnh này, thậm chí không ít người còn chủ quan, dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.


