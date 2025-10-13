Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin Sức khỏe 13.10: Muốn giảm cân hãy làm điều này vào buổi sáng | Tác dụng tuyệt vời của quế

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
13/10/2025 06:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Bản tin Sức khỏe ngày 13.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Loại rau quen thuộc này giúp chống ung thư, tiểu đường, mỡ máu

Không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn, loại rau này còn mang lại những lợi ích gần như vô tận, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính như ung thư, tiểu đường, huyết áp.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư thận ở trẻ em

Ở trẻ em, ung thư thận tuy không phổ biến như người lớn nhưng lại là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất. Bệnh thường gặp ở trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Tỷ lệ chữa khỏi cao nếu được phát hiện sớm.

Dầu cá omega-3 và tác dụng tuyệt vời

Nhiều người uống dầu cá omega-3 mỗi ngày nhưng có lẽ chưa biết hết lợi ích tuyệt vời của nó.

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên sẽ quay lại lúc 6 giờ sáng ngày 14.10. Kính mời quý vị đón theo dõi.

sức khỏe bản tin sức khỏe giảm cân giảm cân lành mạnh quế tác dụng của quế ung thư tiểu đường
