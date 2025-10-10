TP.HCM: Thêm một bệnh viện lập khoa điều trị ung thư

Ngày 10.10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định công bố quyết định thành lập Khoa Ung bướu. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định cam kết của bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị ung thư. Qua đó, bệnh nhân ung thư có thêm cơ sở điều trị bệnh.

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, năm 2014, bệnh viện lập Đơn vị Ung bướu. Sau hơn 10 năm hoạt động, đơn vị đã khẳng định được uy tín và tạo dựng được niềm tin trong cộng đồng.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định lập khoa Ung bướu, nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ung thư ẢNH: BV

"Trước đây, người bệnh ung thư được điều trị rải rác tại các khoa, theo mô hình đa mô thức: phẫu thuật, hóa trị, chăm sóc nội khoa, hồi sức và theo dõi lâu dài. Mô hình này phát huy hiệu quả nhờ sự phối hợp liên chuyên khoa, giúp người bệnh được điều trị toàn diện và an toàn. Tuy nhiên, khi tập trung người bệnh tại một khoa chuyên biệt, công tác chăm sóc sẽ bài bản, liên tục và đồng bộ hơn, nâng cao tính chuyên môn hóa và chất lượng điều trị. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phối hợp đa chuyên khoa. Đây là thế mạnh đặc trưng của Bệnh viện Nhân dân Gia Định", bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Bá Thảo, Trưởng khoa Ung bướu (Bệnh viện Nhân dân Gia Định) thông tin, năm 2024, số lượt điều trị ung thư tại bệnh viện tăng gần 3.700 lượt so với năm 2023 và hơn 6.800 lượt so với năm 2022. Con số cho thấy nhu cầu điều trị ngày càng lớn. Các bệnh ung thư được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia định, gồm: ung thư tiêu hóa, gan - mật - tụy, vú, phổi, niệu, phụ khoa...

Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhân dân Gia Định được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến và quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Khoa đảm nhiệm toàn diện các hoạt động: khám, chẩn đoán, tầm soát, điều trị ngoại trú (hóa trị trong ngày); điều trị nội trú (hóa trị dài ngày, chăm sóc giảm nhẹ, dinh dưỡng); can thiệp thủ thuật và phối hợp điều trị đa mô thức.

Một điểm nổi bật là khoa sử dụng tủ thuốc phân lập ESCO, thiết bị pha chế thuốc hóa trị trong môi trường vô khuẩn. Đây là hệ thống hiện đại, giúp đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và môi trường, đồng thời góp phần giảm chi phí điều trị. Khoa cũng tổ chức hội chẩn định kỳ hằng tuần để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho từng người bệnh.

Khoa Ung bướu Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục xây dựng mô hình điều trị toàn diện, phối hợp chặt chẽ liên chuyên khoa. Mục tiêu là trở thành một trong những khoa mũi nhọn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định, việc Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành lập Khoa Ung bướu là bước đi phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới ung thư của ngành y tế TP.HCM. Mô hình điều trị đa mô thức tại đây là một bước tiến quan trọng, hỗ trợ rất nhiều cho người bệnh và đóng góp tích cực vào đề án phát triển mạng lưới ung thư toàn thành phố.