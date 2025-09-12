TP.HCM: Robot dẫn đường, hướng dẫn quy trình, 'pha trò' với người bệnh

Robot được bố trí ngay sảnh bệnh viện, cạnh quầy tiếp đón với mục đích cung cấp thông tin, chỉ dẫn, góp phần giảm tải cho nhân viên y tế và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh. Đây là bước tiến mới của bệnh viện trong lộ trình chuyển đổi số.

Ngày 12.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Hiền, đại diện Ban Chuyển đổi số, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, robot được lập trình để tương tác bằng giọng nói, có thể chỉ đường, dẫn người bệnh đến nơi cần đến, cung cấp thông tin về dịch vụ và giá cả. Hiện robot chạy thử tại khu vực tầng trệt, trong thời gian thí điểm kéo dài 2 tuần. Robot này thuộc thế hệ mới nhất, tích hợp nhiều tính năng thông minh. Nếu kết quả khả quan, bệnh viện sẽ xem xét mở rộng, bố trí thêm robot ở các tầng khác để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Người dân giao tiếp với robot tại sảnh bệnh viện ẢNH: G.Đ

Robot còn có khả năng phát tín hiệu cảnh báo để xin nhường đường, tự động dừng lại khi gặp chướng ngại vật và thậm chí biết pha trò, mang đến sự thoải mái cho người bệnh. Những chi tiết này giúp "nhân viên người máy" nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người bệnh.

"Trong thời gian tới, bệnh viện không chỉ ứng dụng robot trong công tác tiếp tân, hướng dẫn mà còn mở rộng sang lĩnh vực logistics nội viện như vận chuyển thuốc, trang thiết bị. Đây là thế hệ robot mới nhất và chúng tôi kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng sau 2 tuần thử nghiệm", bác sĩ Trần Minh Hiền chia sẻ.

Người bệnh hào hứng với trải nghiệm robot hướng dẫn

Anh N.M.T (ngụ phường Gia Định, TP.HCM) cho biết, đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm công nghệ này ở bệnh viện. Anh thấy robot hỗ trợ rất tiện lợi, chỉ đường cụ thể, tận tình và còn trả lời được những câu hỏi về dịch vụ. Anh mong muốn mỗi tầng của bệnh viện đều có một robot để người bệnh được thuận tiện hơn.

Robot dẫn đường cho một bệnh nhân lớn tuổi ẢNH: G.Đ

"Ngay khi đến sảnh, tôi thấy con robot mới mẻ nên tò mò muốn thử. Đôi mắt của nó trên màn hình rất dễ thương. Bạn ấy còn tự giới thiệu là robot thông minh. Tôi thử trò chuyện thì được hướng dẫn đến đúng phòng khám mà mình cần. Cảm giác rất thú vị, bệnh viện có công cụ hiện đại thế này làm tôi thấy thêm yên tâm khi đi khám", chị P.T.N.N (ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) bày tỏ.

Theo bác sĩ Hiền, sự xuất hiện của robot đánh dấu một bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ vào y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh bệnh viện hiện đại, thân thiện với người bệnh.