5 món quen thuộc được khoa học chứng minh cực tốt cho tuổi thọ

Một nghiên cứu mới vừa công bố đã tìm ra một chế độ ăn tập trung vào 5 món quen thuộc có thể là "bài thuốc" giúp giảm tỷ lệ tử vong, kéo dài tuổi thọ một cách đáng kể.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Nutrition đã phát hiện một chế độ ăn uống mới có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn đáng kể, giúp kéo dài tuổi thọ.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Phó giáo sư Christina Dahm cùng nghiên cứu sinh tiến sĩ Anne Bak Mørch, Đại học Aarhus, Đan Mạch.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 76.000 người Thụy Điển, ở độ tuổi trung niên trở lên, trong 2 nghiên cứu dân số lớn: Swedish Mammography Cohort và Cohort of Swedish Men.

Những người tham gia đã báo cáo thói quen ăn uống và lối sống của mình từ năm 1997 đến 2023. Các tác giả đã chọn chế độ ăn Bắc Âu làm trọng tâm của nghiên cứu và đánh giá mức độ tuân thủ của những người tham gia.

Những người tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn Bắc Âu đã giảm 23% tỷ lệ tử vong so với những người ít tuân thủ nhất Ảnh: AI

Kết quả: Những người tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn Bắc Âu đã giảm 23% tỷ lệ tử vong so với những người ít tuân thủ nhất. Đáng chú ý, nếu tuân thủ trong thời gian dài, mức giảm lên đến 62%, theo trang tin y khoa Medical Xpress.

Đồng thời, những người tuân thủ chặt chẽ nhất chế độ ăn Bắc Âu cũng giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư.

Các nhà nghiên cứu giải thích sở dĩ chế độ ăn này mang lại tác dụng tuyệt vời như vậy là nhờ nó cân bằng giữa dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Chế độ ăn Bắc Âu là gì?

Khuyến nghị Dinh dưỡng Bắc Âu (NNR) là chế độ ăn uống được áp dụng tại các nước Bắc Âu và vùng Baltic, tập trung vào các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và cả môi trường. Chế độ ăn này chủ yếu dựa trên thực vật, tập trung vào 5 loại thực phẩm sau:

Các loại đậu: Đậu được khuyến nghị đặc biệt vì lý do môi trường.

Ngũ cốc nguyên hạt: Ngũ cốc được khuyến nghị vì những lợi ích cho sức khỏe cũng như tác động đến môi trường. Cố gắng ăn ít nhất 90 g ngũ cốc nguyên hạt/ngày.

Rau, quả mọng và trái cây: Từ 500-800 g trở lên hơn các loại rau, quả mọng và trái cây khác nhau.

Các loại hạt: Ít nhất 20-30 g hạt là một lượng tốt mỗi ngày, bổ sung thêm một ít hạt. Hãy nhớ ưu tiên các loại hạt không ướp muối.

Cá: 300-450 g cá mỗi tuần. Trong đó, ít nhất 200 g cá béo.

Ngoài ra, tiêu thụ vừa phải sữa, từ 350 - 500 ml sữa ít béo và các sản phẩm từ sữa khác mỗi ngày. Hạn chết thịt đỏ, thịt gia cầm hằng tuần ở mức tối đa 350 g. Cắt giảm rượu, thực phẩm chế biến chứa nhiều chất béo, muối và đường.