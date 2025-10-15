Nghiên cứu: Tìm ra cách điều trị ung thư giai đoạn cuối

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Molecular Cancer Therapeutics, các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách hiệu quả để điều trị ung thư giai đoạn cuối.

Ở nhiều loại ung thư, như ung thư phổi, tuyến tụy và tuyến tiền liệt, yếu tố chính gây ra tình trạng kháng thuốc và di căn là loại protein gọi là integrin αvβ3, vốn không có trong các tế bào bình thường nhưng lại có rất nhiều trong các khối u hung hãn.

Các nhà khoa học đã tìm ra cách hiệu quả để điều trị ung thư Ảnh minh họa: AI

Các nỗ lực trước đây nhằm nhắm mục tiêu αvβ3 bằng cách kích hoạt các tế bào sát thủ tự nhiên, không thể cải thiện việc cứu sống người bệnh, có thể là do các khối u không có đủ tế bào sát thủ để tạo ra phản ứng miễn dịch đủ mạnh.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại Trường Y Đại học California San Diego (Mỹ) đã phát triển một phương pháp mới bằng cách tận dụng chính hệ thống miễn dịch của khối u: Đại thực bào - loại tế bào miễn dịch vốn có rất nhiều trong các khối u ung thư giai đoạn cuối.

Kháng thể mới có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mạnh mẽ

Kết quả thật bất ngờ, bằng cách kích hoạt đại thực bào, các nhà nghiên cứu đã tạo ra loại kháng thể mới có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mạnh mẽ hơn, làm khối u co lại và chết đi ở cả mẫu khối u của bệnh nhân và trên mô hình chuột.

Kết quả cho thấy kháng thể mới tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp cũ, làm tăng lượng tế bào ung thư chết đi và giảm sự phát triển của khối u, theo trang tin y khoa News Medical.

Có phải căng thẳng là nguyên nhân khiến tóc bạc sớm?

Các nhà nghiên cứu giải thích: Kháng thể này đã lập trình lại các đại thực bào để tấn công khối u bằng cách tăng nồng độ một loại enzyme xúc tác quan trọng giúp hệ thống miễn dịch tiêu diệt các tế bào khối u, gọi là nitric oxide synthase (iNOS).

Đáng chú ý, tác dụng chống khối u chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào đại thực bào mà không phụ thuộc vào tế bào sát thủ.

Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả cho thấy liệu pháp mới này có thể cải thiện đáng kể kết quả cho những bệnh nhân ung thư ác tính, kháng thuốc.

Hơn nữa, vì loại protein integrin αvβ3 chỉ có ở tế bào khối u mà không có ở tế bào khỏe mạnh, giúp liệu pháp này an toàn hơn so với các liệu pháp thông thường và không gây hại các tế bào bình thường.

Họ tin rằng liệu pháp mới có thể được áp dụng để điều trị các khối u ung thư kháng trị khác, mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, theo News Medical.