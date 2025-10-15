Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thói quen uống đồ nóng có liên quan đến một loại ung thư, bạn có mắc phải?

Như Quyên
15/10/2025 08:13 GMT+7

Năm 2016, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) phân loại: Việc uống đồ uống rất nóng (trên 65 độ C) có thể gây ung thư cho con người, cụ thể là ung thư thực quản.

Vì sao nói đồ uống nóng có thể gây ung thư?

Điều này chủ yếu dựa trên bằng chứng từ Nam Mỹ, nơi các nghiên cứu phát hiện mối liên hệ giữa việc uống nhiều maté - một loại đồ uống truyền thống thường được uống ở khoảng 70 độ C - và nguy cơ ung thư thực quản cao hơn. Các nghiên cứu tương tự ở Trung Đông, châu Phi và châu Á cũng ủng hộ kết luận này.

Năm nay, một nghiên cứu lớn gần 500.000 người trưởng thành ở Anh xác nhận rằng, những người uống 8 tách trà hoặc cà phê rất nóng mỗi ngày (hoặc nhiều hơn) có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gần gấp 6 lần so với những người không uống đồ uống nóng.

Đáng chú ý, hành động uống đồ uống quá nóng được IARC xếp cùng mức nguy cơ với việc “hít khói củi trong không gian kín” hay “ăn nhiều thịt đỏ”.

Uống nước ở 70 độ C có khả năng phát triển các khối tiền ung thư ở thực quản

Tổn thương lớp lót thực quản, tăng tốc phát triển ung thư

Theo đó, uống nhiều đồ uống rất nóng có thể làm tổn thương các tế bào lớp lót thực quản, theo thời gian dễ dẫn đến ung thư, theo The Independent (Anh).

Một nghiên cứu trên chuột năm 2016 cho thấy, những con chuột khi được cho uống nước ở 70 độ C có khả năng phát triển các khối tiền ung thư ở thực quản cao hơn và nhanh hơn so với chuột được uống nước ở nhiệt độ thấp hơn.

Một lý thuyết khác cho rằng tổn thương nhiệt làm yếu lớp lót thực quản, tăng nguy cơ tổn thương từ trào ngược axit dạ dày. Lâu dần, tổn thương mạn tính này có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Có phải căng thẳng là nguyên nhân khiến tóc bạc sớm?

Lời khuyên để dùng đồ uống nóng an toàn

Nguy cơ ung thư có thể phụ thuộc vào lượng uống trong một lần và tốc độ uống. Uống nhiều một lúc dường như dễ làm tổn thương thực quản hơn do gây bỏng nhiệt.

Một nghiên cứu liên quan cho thấy, cùng là một loại đồ uống ở 65 độ C, nhưng uống ngụm lớn có thể làm tăng nhiệt độ thực quản tới 12 độ C và gây tổn thương kéo dài; ngược lại, uống ngụm nhỏ hiếm khi gây vấn đề lâu dài.

Một nghiên cứu ở Mỹ xác định nhiệt độ lý tưởng cho cà phê là khoảng 57,8°C, vừa hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản, vừa giữ trọn hương vị.

Để thưởng thức đồ uống nóng mà vẫn bảo vệ thực quản, cần:

  • Uống chậm.
  • Kiên nhẫn để nguội (nhiệt độ có thể giảm 10-15°C sau 5 phút).
  • Một số cách giúp nguội nhanh: Khuấy, thổi, pha thêm nước hoặc sữa.
  • Uống từng ngụm nhỏ sẽ an toàn hơn, vì ngụm lớn ảnh hưởng nhiều tới nhiệt độ bên trong thực quản và tăng nguy cơ tổn thương lớp lót.

