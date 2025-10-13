Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Phát hiện tác dụng bất ngờ của cà phê chỉ xảy ra ở nam giới

13/10/2025 15:50 GMT+7

Cà phê từ lâu đã trở thành đồ uống không thể thiếu của rất nhiều người, không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giờ đây, các nhà khoa học phát hiện thêm một tác dụng đặc biệt khác của cà phê, nhưng chủ yếu xảy ra ở nam giới.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition đã đánh giá ảnh hưởng của caffeine - thành phần chính trong cà phê, cũng là một chất kích thích được sử dụng rộng rãi, đối với tốc độ và công suất tập luyện.

Các nhà khoa học phát hiện thêm một tác dụng đặc biệt khác của cà phê, nhưng chủ yếu xảy ra ở nam giới

Nhóm chuyên gia quốc tế gồm các nhà khoa học từ Đại học Massey (New Zealand) phối hợp với Đại học Tây Úc (Úc) và 2 trường đại học tại Trung quốc, đã tiến hành phân tích hệ thống và tổng hợp 12 nghiên cứu, bao gồm 230 người tham gia. Đó là những người trưởng thành khỏe mạnh, đang luyện tập kháng lực hoặc hoạt động thể chất thường xuyên. Tất cả đều được cho uống caffeine (3 -12 mg/kg thể trọng) dạng viên nang hoặc dung dịch, 60 phút trước khi thực hiện các bài tập kháng lực như squat nhằm tìm hiểu tác động của caffeine đối với việc tập thể dục.

Kết quả cho thấy tiêu thụ caffeine trước khi tập luyện có thể giúp tăng tốc độ di chuyển và công suất cơ bắp trong các bài tập kháng lực. Điều này củng cố vai trò của caffeine như một "chất tăng cường hiệu suất tự nhiên" được giới thể thao ưa chuộng, theo trang tin y khoa News Medical.

Tác dụng không tưởng của dầu cá omega-3 tới tim mạch, huyết áp

Cụ thể, uống cà phê làm tăng đáng kể tốc độ vận động, công suất tập luyện và sức mạnh cơ bắp, đặc biệt là trong các bài tập thân dưới.

Đáng chú ý, tác dụng mạnh nhất là ở nam giới và những người có thói quen uống ít hơn 2 tách cà phê mỗi ngày. Trong khi đó, ở phụ nữ và những người thường uống từ 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày, hiệu quả thấp hơn nhiều.

Các chuyên gia kết luận tiêu thụ cà phê là biện pháp đơn giản và hiệu quả giúp tăng tốc độ và công suất tập luyện, đặc biệt ở nam giới và người có thói quen uống ít hơn 2 tách cà phê mỗi ngày. Tuy vậy, để đạt lợi ích tối đa mà không gặp tác dụng phụ, cần lựa chọn liều lượng phù hợp với thể trạng và thói quen sử dụng của từng người, theo News Medical.

Xem thêm bình luận