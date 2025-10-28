Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Công thức vàng 2-1' giúp giấc ngủ ngon hơn
Video Sức khỏe

'Công thức vàng 2-1' giúp giấc ngủ ngon hơn

Thiên Lan - Anh Trang
28/10/2025 21:26 GMT+7

Một nghiên cứu cho thấy, ăn 2 quả kiwi trước khi ngủ 1 giờ có thể giúp ngủ nhanh, sâu và ngon hơn. Hiệu quả này được xem là “công thức vàng 2-1” giúp cải thiện giấc ngủ tự nhiên.

Gần đây, một nghiên cứu mới đã mang đến tin vui cho người mất ngủ: “Công thức vàng 2 - 1": Ăn 2 quả kiwi 1 giờ trước khi ngủ giúp cải thiện giấc ngủ rõ rệt, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Nghiên cứu do tiến sĩ Raj Dasgupta, chuyên gia y học giấc ngủ tại Bệnh viện Huntington Health (Mỹ), dẫn đầu. Những người tham gia được yêu cầu ăn 2 quả kiwi trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ, duy trì liên tục trong 4 tuần. Kết quả cho thấy họ ngủ nhanh hơn, ngủ lâu hơn và có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

- Ảnh 1.

Ăn 2 trái kiwi 1 giờ trước khi đi ngủ giúp ngủ ngon hơn

Một nghiên cứu khác ở các vận động viên cũng cho kết quả tương tự: Ăn 2 quả kiwi trước khi ngủ giúp ngủ sâu hơn và ít bị tỉnh giấc giữa đêm hơn.

