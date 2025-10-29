Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đi bộ sau ăn như thế nào là đúng?
Video Sức khỏe

Đi bộ sau ăn như thế nào là đúng?

Thiên Lan - Trang Châu
29/10/2025 21:36 GMT+7

Sau một ngày dài làm việc, nhiều người thích đi dạo vào buổi tối để thư giãn, giảm căng thẳng và giúp tiêu hóa tốt hơn sau bữa tối. Nhưng đi bộ thế nào cho đúng?

Tuy nhiên, đi bộ quá muộn liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe? Và đi bộ thời điểm nào vào buổi tối để tốt cho cả tiêu hóa lẫn giấc ngủ.

Bác sĩ Surakshith TK, chuyên gia tiêu hóa và gan mật tại Bệnh viện Fortis Escort (Ấn Độ), giải thích rằng đi bộ sau bữa ăn thực sự mang lại lợi ích. Sau khi ăn, đi bộ giúp kích thích hệ tiêu hóa. Nó thúc đẩy hoạt động co bóp của hệ tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi hoặc nặng bụng. Vận động nhẹ nhàng hỗ trợ quá trình nhu động ruột - các cơn co thắt đẩy thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa. Điều này có nghĩa là nếu vừa ăn tối no và cảm thấy nặng bụng, đi bộ nhẹ nhàng có thể giúp bạn thấy dễ chịu hơn, giúp ruột hoạt động trơn tru và giảm cảm giác đầy bụng, theo trang tin sức khỏe Only My Health.

Đi bộ sau ăn như thế nào là đúng? - Ảnh 1.

Đi bộ sau ăn như thế nào là đúng?

 

Xem thêm bình luận