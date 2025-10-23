Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM ghép tim ca đầu tiên

Ngày 23.10, PGS-TS Đỗ Kim Quế, Phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, cho biết lần đầu tiên bệnh viện thực hiện thành công ca ghép tim cứu sống nam bệnh nhân 61 tuổi bị suy tim nặng. Sự sống của bệnh nhân được hồi sinh nhờ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng chết não. Bệnh viện Thống nhất TP.HCM ghép tim có sự phối hợp hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.

Người phụ nữ chết não "hồi sinh" 5 người khác

Theo PGS-TS Đỗ Kim Quế, ngày 13.10, nữ bệnh nhân tuổi trung niên trong lúc di chuyển ban đêm để đi làm thì gặp tai nạn giao thông. Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng, kèm dập phổi.

"Khi nhập viện, bệnh nhân ngừng tim. Qua hồi sức tích cực, tim bệnh nhân đập lại. Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy và chuyển Khoa Hồi sức để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, đặc biệt ý thức giảm sút. Sau hội chẩn, chúng tôi đánh giá nguy cơ bệnh nhân chết não rất cao và có tiềm năng hiến mô tạng", PGS-TS Đỗ Kim Quế chia sẻ.

Bệnh nhân xa nhà và có một người con trai duy nhất. Lúc sinh thời, bà đã bày tỏ tâm nguyện hiến xác cho y học khi qua đời.

Vì vậy, Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM đã trao đổi và được sự đồng thuận từ con trai bệnh nhân về việc hiến tạng nếu không thể cứu sống mẹ.

Nghĩa cử cao đẹp của bệnh nhân không may chết não và thân nhân - hiến tạng cứu 5 người ẢNH: BV

Sau 3 lần hội đồng đánh giá chết não (có sự hỗ trợ của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM), lần thứ ba bệnh nhân đáp ứng đủ điều kiện lâm sàng và cận lâm sàng chết não. Bệnh nhân được công bố chết não vào lúc 9 giờ 30 ngày 17.10. Qua đánh giá chuyên môn, tim, 2 thận và 2 giác mạc bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ghép cho người cần.

Bệnh viện Thống Nhất đã thông báo cho Trung tâm điều phối Ghép tạng quốc gia để lựa chọn người chờ ghép phù hợp và phối hợp điều phối tạng.

Lễ tri ân người hiến được tổ chức trang trọng. Đến 4 giờ sáng 18.10, các bác sĩ tiến hành lấy tạng: 1 thận và 2 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế; 1 thận được chuyển ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hiện sức khỏe tất cả bệnh nhân nhận tạng đều ổn định.

Việc vận chuyển tạng đi Huế và Bệnh viện Nhân dân Gia Định có sự hỗ trợ phối hợp của CSGT TP.HCM và hãng hàng không.

Thi hài bệnh nhân đã được bệnh viện đưa về quê nhà an táng lúc 11 giờ 30 phút ngày 18.10.

Những mô tạng quý giá của người hiến được ghép để hồi sinh nhiều cuộc đời ẢNH: BV

Hành trình kỳ diệu cứu người

Vào lúc 8 giờ 15 ngày 18.10, tức sau 127 phút kể từ lúc lấy ra, quả tim người hiến được ghép thành công cho bệnh nhân suy tim nặng (61 tuổi) tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM. Quả tim đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Sau 6 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện được và vận động nhẹ nhàng tại giường.

"Câu đầu tiên bệnh nhân nói khi tỉnh là: Tôi cảm ơn người đã hiến trái tim cho tôi và cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống tôi", PGS-TS Đỗ Kim Quế xúc động kể lại.

TS-BS Trương Quang Khanh, Trưởng khoa Loạn nhịp tim Bệnh viện Thống Nhất, chia sẻ thêm vài năm qua, bệnh nhân bị loạn sản thất (gây rối loạn nhịp tim), đã được đặt máy phá rung tự động lần thứ hai. Một tháng trước, tình trạng suy tim của bệnh nhân nặng lên đến độ IV, kéo theo suy thận. Bệnh nhân không thể di chuyển để ghép tim ở nơi khác và nếu không được ghép tim, tính mạng chỉ được tính bằng tuần. Trước ngày ghép, bệnh nhân còn lên cơn rung thất, nguy cơ đột tử rất cao.

"Bệnh suy tim nặng như giọt nước tràn ly, bệnh nhân có thể ra đi trong 1 tuần. Vì vậy, cơ duyên để bệnh nhân nhận quả tim ghép cấp cứu ngay tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM là điều nhân văn và đầy ý nghĩa, đưa bệnh nhân trở về với cuộc sống bình thường", TS-BS Trương Quang Khanh nói thêm.

Ca ghép tim cứu người kỳ diệu ẢNH: BV

Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM ghép tim trong tình huống cấp cứu đặc biệt

PGS-TS Đỗ Kim Quế chia sẻ, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM chưa được Bộ Y tế cấp phép ghép tim từ trước nên chưa chuẩn bị cho ca ghép tim này.

Tuy nhiên, trong tình huống cấp cứu khẩn cấp và cơ hội duy nhất để cứu người bệnh, bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn đánh giá người hiến, tình trạng bệnh nhân và xin ý kiến Trung tâm điều phối Ghép tạng quốc gia để xác định nơi ghép an toàn nhất.

Trung tâm điều phối Ghép tạng quốc gia cho biết có 3 điều kiện để thực hiện ghép tim tại chỗ: nơi đã từng thực hiện ghép tạng; cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu; và trong tình huống cấp cứu khẩn cấp không còn giải pháp khác. Bệnh viện Thống Nhất đã ghép thận thành công nhiều ca, và đây là ca ghép tim cấp cứu cần thiết.

Bệnh viện tiếp tục xin ý kiến Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và được chấp thuận cho Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM ghép tim tại chỗ. Đồng thời, Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ, cử ê kíp chuyên môn đến với tinh thần "cứu người bệnh là trên hết".

Cũng theo PGS-TS Đỗ Kim Quế, người nhận tim đã được cứu sống, nhưng gia đình bệnh nhân đang gặp nhiều khó khăn. Viện phí mới được ứng trước một phần, gia đình dự định vay nóng nhưng bệnh viện đã động viên làm đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn để bệnh viện tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm.