Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đi bộ chừng này bước phòng đột quỵ

Đi bộ bao nhiêu để giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ?

Nhiều người duy trì thói quen đi bộ hằng ngày nhờ những lợi ích to lớn của nó đối với sức khỏe. Tuy nhiên, với người có huyết áp cao, nguy cơ đột quỵ, thường thắc mắc 'đi bao nhiêu để mang lại hiệu quả phòng bệnh?'.

Sau đây, các bác sĩ tim mạch sẽ giải thích tác dụng của đi bộ đối với sức khỏe tim mạch, đồng thời trả lời câu hỏi trên.

Nhiều người duy trì thói quen đi bộ hằng ngày nhờ những lợi ích to lớn của nó đối với sức khỏe

Theo bác sĩ Ryan K. Kaple, Giám đốc Chương trình Tim cấu trúc - bẩm sinh tại Bệnh viện Đại học Hackensack (Mỹ), đi bộ là một dạng bài tập giúp tim khỏe hơn. Tim khỏe có thể bơm máu hiệu quả hơn với ít nỗ lực hơn, giúp giảm áp lực lên thành động mạch và hạ huyết áp. Tim mạnh hơn làm cho việc lưu thông máu trở nên hiệu quả hơn, giúp huyết áp ổn định.

Đi bộ đều đặn còn giúp các mạch máu hoạt động tốt hơn. Bác sĩ Kaple giải thích: Vận động thường xuyên kích thích giải phóng oxide nitric, giúp giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp.

Bác sĩ Hany Demo, chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Swedish Covenant (Mỹ) bổ sung: Đi bộ nhiều mỗi ngày giúp thành mạch đàn hồi hơn, giảm huyết áp tâm thu và giảm gánh nặng cho tim.

Nghiên cứu cho thấy cứ đi bộ thêm 1.000 bước mỗi ngày có thể giảm 17% nguy cơ bệnh tim và đột quỵ, nhưng hiệu quả đạt đỉnh ở mức khoảng 10.000 bước mỗi ngày. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng đi khoảng 7.000 bước mỗi ngày giúp giảm 25% nguy cơ tim mạch.

Cần phơi nắng bao nhiêu phút để đủ vitamin D?

Phơi nắng quá trễ có thể gây cháy nắng và tăng nguy cơ ung thư da. Do đó, buổi sáng, đặc biệt từ 7-9 giờ, được xem là thời điểm lý tưởng nhất để tổng hợp vitamin D an toàn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người có da sáng tổng hợp vitamin D nhanh hơn người da sẫm màu. Nguyên nhân là người da sáng màu có ít melanin hơn.

Melanin trong da hấp thụ tia UVB, giúp bảo vệ da khỏi tổn thương nhưng đồng thời làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D.

Phơi nắng buổi sáng giúp da tạo vitamin cần thiết cho cơ thể

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, người da sáng chỉ cần 10-15 phút phơi nắng cho tay, chân và mặt, 3 lần mỗi tuần là đủ để duy trì mức vitamin D tối ưu. Trong khi đó, người có tông da trung bình đến sậm màu có thể cần 30-45 phút dưới cùng điều kiện nắng.

Ở người cao tuổi, khả năng tổng hợp vitamin D giảm tới 50% so với người trẻ, do da mỏng và ít 7-dehydrocholesterol hơn. Vì vậy, họ cần phơi nắng lâu hơn hoặc kết hợp bổ sung vitamin D qua thực phẩm. Điều quan trọng cần lưu ý là không nên phơi nắng sau 9-10 giờ sáng khi tia UVB mạnh có thể gây tổn thương ADN tế bào da, tăng rủi ro ung thư da.

Ăn cơm hằng ngày nhưng điều gì xảy ra với cơ thể bạn đã biết chưa?

Cơm trắng thường bị 'kỳ thị' vì qua quá trình xay xát kỹ khiến mất lớp cám và chất xơ. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng loại bỏ cơm khỏi thực đơn sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Laura Ligos, đang làm việc tại Mỹ, cho biết: Cơm hoàn toàn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh, chỉ cần chúng ta biết ăn đúng cách.

Sau đây, các chuyên gia chia sẻ lợi ích của loại thực phẩm này và mẹo ăn cơm tốt cho sức khỏe.

Cơm hoàn toàn có thể nằm trong chế độ ăn lành mạnh, chỉ cần chúng ta biết ăn đúng cách

Theo tiến sĩ Roxana Ehsani, Khoa Dinh dưỡng con người, Đại học Bang Virginia (Mỹ), cơ thể cần carbohydrate để hoạt động. Hướng dẫn Dinh dưỡng của Mỹ năm 2020-2025 khuyến nghị carb nên chiếm từ 40-65% tổng năng lượng hằng ngày.

Cả hai chuyên gia Ehsani và Ligos đều đồng ý: Cơm là nguồn carb giàu dưỡng chất, giúp cung cấp năng lượng cho hoạt động hằng ngày. Họ cũng nhấn mạnh rằng cơm rất quan trọng cho quá trình sản xuất hoóc môn và chức năng nhận thức.

Carb đóng vai trò thiết yếu đối với chức năng não, vì được chuyển hóa thành glucose - nguồn năng lượng chính cho tế bào thần kinh. Glucose cung cấp năng lượng cho các hoạt động quan trọng như truyền tín hiệu thần kinh, sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, trí nhớ, sự chú ý và ra quyết định. Trung bình, não tiêu thụ khoảng 120 g glucose mỗi ngày, tương đương gần 20% tổng năng lượng của cơ thể. Do đó, bổ sung carb đầy đủ và ổn định trong chế độ ăn là cần thiết để duy trì sức khỏe và hiệu suất hoạt động của não bộ.