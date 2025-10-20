Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tác dụng bất ngờ của tỏi đen với bệnh tiểu đường

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Phát hiện tác dụng ít ai ngờ cho phổi khi bạn ăn nhiều trái cây; Vì sao mỡ nội tạng nguy hiểm hơn mỡ dưới da bụng?; Tác dụng của nước ép nho tím với tim mạch; Nghệ thuật yêu thương bản thân: 'Chìa khóa' để phụ nữ tìm về bên trong; Ăn sáng với trứng và rau: phương pháp giảm mỡ bụng bền vững...

Tác dụng bất ngờ của tỏi đen đối với người bệnh tiểu đường

Tỏi đen được tạo ra bằng cách ủ tỏi thường ở nhiệt độ 60-90°C với độ ẩm cao trong 30 đến 60 ngày. Quá trình này làm các hợp chất trong tỏi biến đổi.

Tỏi tươi rất rất giàu hợp chất alliin. Khi tỏi tươi được cắt, bầm hay đập dẹp thì alliin được chuyển thành allicin. Đây là hợp chất tạo ra mùi đặc trưng của tỏi và cũng là thành phần chính tạo mang lại tác dụng kháng khuẩn, chống ô xy hóa, giảm mỡ máu và cải thiện huyết áp trong tỏi, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Tỏi đen có khả năng cải thiện đường huyết ở người tiểu đường ẢNH: AI

Chất allicin dù mang nhiều lợi ích nhưng nhược điểm là dễ bị phân hủy bởi nhiệt và thời gian. Do đó, tỏi tươi sau khi nghiền, băm thì nên ăn ngay sau đó để giữ lại nhiều hoạt chất nhất.

Với tỏi đen, quá trình ủ sẽ kích hoạt phản ứng giữa đường và các a xít amin trong tỏi, khiến màu tỏi chuyển dần sang đen. Nhờ đó, tỏi vị ngọt dịu hơn và mùi hăng biến mất.

Đồng thời, các hợp chất trong tỏi cũng được chuyển hóa. Chẳng hạn, chất alliin được chuyển hóa thành nhiều chất chống ô xy hóa hơn như S-allyl-cysteine, S-allyl-mercaptocysteine và các polyphenol.

Chính những biến đổi trong quá trình ủ mà tỏi đen trở nên mềm hơn, ít mùi hăng và dễ ăn hơn. Đặc biệt, tỏi chứa nhiều chống ô xy hóa, giảm tính kích ứng so với tỏi tươi.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Tác dụng bất ngờ của tỏi đen đối với người bệnh tiểu đường trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 20.10. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về tỏi đen như: Vì sao tỏi đen có nhiều lợi ích không ngờ?; Tỏi đen giúp ngăn ngừa và chữa trị ung thư...

Bản tin sức khỏe ngày 20.10: 5 thói quen âm thầm hại thận | Nhóm người trẻ có nguy cơ đột quỵ

Vì sao mỡ nội tạng nguy hiểm hơn mỡ dưới da bụng?

Khi nói đến mỡ bụng, nhiều người nghĩ ngay đến lớp mỡ dưới da và cho rằng chỉ cần giảm lớp mỡ này thì sẽ khỏe và đẹp. Nhưng thực tế, trong ổ bụng còn có mỡ nội tạng. Chúng ít được nhắc đến nhưng nguy hại hơn.

Một điểm mấu chốt phân biệt giữa mỡ nội tạng và mỡ dưới da là vị trí tích tụ mỡ. Mỡ dưới da nằm ngay bên dưới lớp da, ở khắp nơi trong cơ thể, từ bụng, mông đến đùi. Do đó, chúng ta dễ nhìn thấy và có thể véo được, chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Mỡ nội tạng được xem là có hại cho sức khỏe hơn mỡ dưới da ẢNH: AI

Trong khi đó, mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan nội tạng như gan, tụy, ruột, mạch máu và một số cơ quan khác. Mỡ nội tạng có phản ứng nhạy hơn với các hoóc môn, chẳng hạn hoóc môn kích thích mỡ chuyển hóa thành năng lượng, dễ bị viêm và tiết ra nhiều cytokine gây viêm hơn so với tế bào mỡ dưới da.

Do đó, mỡ nội tạng quá nhiều sẽ tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe sau:

Bệnh tim mạch và xơ vữa. Mỡ nội tạng chịu trách nhiệm chính trong việc gây ra các rối loạn mỡ máu, viêm mạch máu và rối loạn chức năng nội mô. Tất cả tác nhân này đều là yếu tố khởi phát xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành và tai biến mạch máu não.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Vì sao mỡ nội tạng nguy hiểm hơn mỡ dưới da bụng? trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 20.10. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về mỡ nội tạng như: Ăn gì vào buổi tối để tránh tích mỡ nội tạng?; 3 thói quen uống nước giúp giảm mỡ nội tạng cho người lớn tuổi...

Phát hiện tác dụng ít ai ngờ cho phổi khi bạn ăn nhiều trái cây

Ô nhiễm không khí là mối đe dọa toàn cầu, ảnh hưởng đến hơn 90% dân số. Đặc biệt, bụi mịn PM2.5 len lỏi sâu vào cơ thể, làm suy giảm chức năng phổi và sức khỏe. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm biện pháp bảo vệ cá nhân trước tác hại này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tại Hội nghị năm 2025 của Hiệp hội Hô hấp châu Âu vừa diễn ra ở Hà Lan, một nghiên cứu đột phá đã chỉ ra một điều ít ai ngờ tới: Ăn trái cây thường xuyên có thể giúp bảo vệ lá phổi của bạn khỏi tác động xấu của ô nhiễm không khí, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nghiên cứu do nghiên cứu sinh tiến sĩ Pimpika Kaewsri từ Đại học Leicester (Anh) thực hiện, dựa trên dữ liệu sức khỏe và thói quen ăn uống của khoảng 200.000 người tham gia trong cơ sở dữ liệu lớn UK Biobank.

Khi mức ô nhiễm bụi mịn tăng lên, ăn nhiều trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi bị giảm dung tích phổi ẢNH MINH HỌA: AI

Mục tiêu là xem xét mối liên hệ giữa việc ăn uống bao gồm trái cây, rau và ngũ cốc với dung tích phổi (lượng khí thở ra trong một giây) và mức độ tiếp xúc với bụi mịn PM2.5.

Kết quả bất ngờ và những loại trái cây độc đáo khiến bạn ngạc nhiên. Kết quả đã phát hiện điều bất ngờ: Khi mức ô nhiễm bụi mịn tăng lên, ăn nhiều trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi bị giảm dung tích phổi.

Cụ thể, khi mức ô nhiễm bụi mịn tăng lên, những người ăn 4 phần trái cây - tương đương 320 gram, mỗi ngày, chỉ bị giảm dung tích phổi 57,5 ml so với mức giảm 78,1 ml ở người ăn ít trái cây, theo Scitech Daily.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Phát hiện tác dụng ít ai ngờ cho phổi khi bạn ăn nhiều trái cây trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 20.10. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về trái cây như: 4 loại trái cây quen thuộc giúp ngăn ngừa ung thư; Người tiểu đường ăn chuối thế nào để có lợi cho sức khỏe?...

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 20.10 còn có nhiều tin bài sức khỏe khác.

Ngày mới với tin tức sức khỏe xin kính chúc các bạn một tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả.