Vì sao mỡ nội tạng nguy hiểm hơn mỡ dưới da bụng?

Một điểm mấu chốt phân biệt giữa mỡ nội tạng và mỡ dưới da là vị trí tích tụ mỡ. Mỡ dưới da nằm ngay bên dưới lớp da, ở khắp nơi trong cơ thể, từ bụng, mông đến đùi. Do đó, chúng ta dễ nhìn thấy và có thể véo được, chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Mỡ nội tạng được xem là có hại cho sức khỏe hơn mỡ dưới da ẢNH: AI

Trong khi đó, mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan nội tạng như gan, tụy, ruột, mạch máu và một số cơ quan khác. Mỡ nội tạng có phản ứng nhạy hơn với các hoóc môn, chẳng hạn hoóc môn kích thích mỡ chuyển hóa thành năng lượng, dễ bị viêm và tiết ra nhiều cytokine gây viêm hơn so với tế bào mỡ dưới da.

Do đó, mỡ nội tạng quá nhiều sẽ tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe sau:

Bệnh tim mạch và xơ vữa

Mỡ nội tạng chịu trách nhiệm chính trong việc gây ra các rối loạn mỡ máu, viêm mạch máu và rối loạn chức năng nội mô. Tất cả tác nhân này đều là yếu tố khởi phát xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành và tai biến mạch máu não.

Tiểu đường loại 2

Người có mỡ nội tạng nhiều sẽ dễ mắc tiểu đường loại 2 và các hội chứng chuyển hóa khác. Nghiên cứu đăng trên trang nghiên cứu y học ScienceDirect cho thấy cứ mỗi 100 cm² mỡ nội tạng tăng thêm thì nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa hơn tăng thêm 28%.

Tăng nguy cơ biến chứng, chết sớm

Nghiên cứu trên chuyên san Obesity cho thấy mỡ nội tạng tăng cao có mối liên hệ chặt chẽ với tăng nguy cơ tử vong, đặc biệt ở phụ nữ béo phì. Ngoài ra, người có mỡ nội tạng nhiều còn có nguy cơ cao bị Alzheimer và một số loại ung thư.

Mỡ dưới da khi nhiều quá cũng gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, mỡ dưới da lại được xem là ít nguy hiểm hơn mỡ nội tạng. Mỡ dưới da ít nhạy hơn với hoóc môn, ít tạo cytokine gây viêm hơn và thường có vai trò lưu trữ năng lượng. Không những vậy, mỡ dưới da hoạt động như một lớp đệm bảo vệ các cơ quan nội tạng khi có va chạm, đồng thời duy trì thân nhiệt.

Đối với những người muốn giảm mỡ thì phương pháp tối ưu nhất là kết hợp ăn kiêng với tập luyện đều đặn. Mỡ nội tạng nhạy cảm hơn với các hoóc môn phân giải mỡ như adrenaline, noradrenaline và cortisol. Do đó, nếu giảm cân thì mỡ nội tạng sẽ giảm trước, mỡ dưới da sẽ giảm sau, theo Verywell Health.