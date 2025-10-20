Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao mỡ nội tạng nguy hiểm hơn mỡ dưới da bụng?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/10/2025 00:07 GMT+7

Khi nói đến mỡ bụng, nhiều người nghĩ ngay đến lớp mỡ dưới da và cho rằng chỉ cần giảm lớp mỡ này thì sẽ khỏe và đẹp. Nhưng thực tế, trong ổ bụng còn có mỡ nội tạng. Chúng ít được nhắc đến nhưng nguy hại hơn.

Một điểm mấu chốt phân biệt giữa mỡ nội tạng và mỡ dưới da là vị trí tích tụ mỡ. Mỡ dưới da nằm ngay bên dưới lớp da, ở khắp nơi trong cơ thể, từ bụng, mông đến đùi. Do đó, chúng ta dễ nhìn thấy và có thể véo được, chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Vì sao mỡ nội tạng nguy hiểm hơn mỡ dưới da bụng?- Ảnh 1.

Mỡ nội tạng được xem là có hại cho sức khỏe hơn mỡ dưới da

ẢNH: AI

Trong khi đó, mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan nội tạng như gan, tụy, ruột, mạch máu và một số cơ quan khác. Mỡ nội tạng có phản ứng nhạy hơn với các hoóc môn, chẳng hạn hoóc môn kích thích mỡ chuyển hóa thành năng lượng, dễ bị viêm và tiết ra nhiều cytokine gây viêm hơn so với tế bào mỡ dưới da.

Do đó, mỡ nội tạng quá nhiều sẽ tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe sau:

Bệnh tim mạch và xơ vữa

Mỡ nội tạng chịu trách nhiệm chính trong việc gây ra các rối loạn mỡ máu, viêm mạch máu và rối loạn chức năng nội mô. Tất cả tác nhân này đều là yếu tố khởi phát xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành và tai biến mạch máu não.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Tiểu đường loại 2

Người có mỡ nội tạng nhiều sẽ dễ mắc tiểu đường loại 2 và các hội chứng chuyển hóa khác. Nghiên cứu đăng trên trang nghiên cứu y học ScienceDirect cho thấy cứ mỗi 100 cm² mỡ nội tạng tăng thêm thì nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa hơn tăng thêm 28%.

Tăng nguy cơ biến chứng, chết sớm

Nghiên cứu trên chuyên san Obesity cho thấy mỡ nội tạng tăng cao có mối liên hệ chặt chẽ với tăng nguy cơ tử vong, đặc biệt ở phụ nữ béo phì. Ngoài ra, người có mỡ nội tạng nhiều còn có nguy cơ cao bị Alzheimer và một số loại ung thư.

Mỡ dưới da khi nhiều quá cũng gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, mỡ dưới da lại được xem là ít nguy hiểm hơn mỡ nội tạng. Mỡ dưới da ít nhạy hơn với hoóc môn, ít tạo cytokine gây viêm hơn và thường có vai trò lưu trữ năng lượng. Không những vậy, mỡ dưới da hoạt động như một lớp đệm bảo vệ các cơ quan nội tạng khi có va chạm, đồng thời duy trì thân nhiệt.

Đối với những người muốn giảm mỡ thì phương pháp tối ưu nhất là kết hợp ăn kiêng với tập luyện đều đặn. Mỡ nội tạng nhạy cảm hơn với các hoóc môn phân giải mỡ như adrenaline, noradrenaline và cortisol. Do đó, nếu giảm cân thì mỡ nội tạng sẽ giảm trước, mỡ dưới da sẽ giảm sau, theo Verywell Health.

Tin liên quan

Uống gì sau bữa ăn để ngăn tích mỡ bụng?

Uống gì sau bữa ăn để ngăn tích mỡ bụng?

Một số loại thức uống khi được dùng sau bữa ăn không chỉ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa mà còn góp phần ngăn tích tụ mỡ bụng. Chúng giúp làm dịu dạ dày, kích thích enzyme tiêu hóa và cân bằng đường huyết.

Khám phá thêm chủ đề

mỡ nội tạng mỡ bụng Tai biến mạch máu não ung thư tiểu đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận