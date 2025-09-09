Uống gì sau bữa ăn để ngăn tích mỡ bụng?

Ngoài ra, các loại thức uống này còn giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Nhờ đó, thức ăn được xử lý hiệu quả hơn và giảm thiểu tích trữ mỡ thừa, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Sau bữa ăn, mọi người nên uống thêm các loại trà sau:

Uống chanh ấm sau bữa ăn giúp quá trình phân giải protein trong hệ tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn ẢNH: AI

Trà gừng

Nếu muốn uống món gì đó giúp kích thích tiêu hóa sau bữa ăn thì trà gừng là một trong những lựa chọn tốt nhất. Gừng chứa các hợp chất như gingerol giúp tăng tiết dịch tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn và giảm cảm giác đầy hơi.

Ngoài ra, trà gừng còn có tác dụng làm dịu dạ dày, giảm viêm đường tiêu hóa, ngăn ngừa ợ nóng và khó tiêu nhờ kích thích tiết nước bọt, dịch mật và men tiêu hóa.

Trà xanh

Trà xanh nổi tiếng với hàm lượng catechin chất lượng và caffeine, có tác dụng tăng tỷ lệ trao đổi chất và đốt cháy mỡ vùng bụng.

Hơn nữa, chất chống ô xy hóa trong trà xanh còn giảm viêm và hỗ trợ chức năng gan, từ đó tác động tích cực đến quá trình tiêu hóa và giảm mỡ bụng. Một nghiên cứu trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cũng cho thấy trà xanh thúc đẩy quá trình ô xy hóa chất béo, làm chậm hấp thu đường và cải thiện năng lượng tiêu hao.

Trà bạc hà

Những người dễ bị đầy hơi sau bữa ăn nên uống trà bạc hạ. Loại trà này giảm đầy hơi nhanh nhờ tác dụng làm giãn tạm thời đường tiêu hóa. Ngoài ra, uống trà bạc hà sau bữa ăn cũng giúp điều tiết cơ vòng thực quản và giảm hiện tượng ợ chua, tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Nước chanh ấm

Nước chanh ấm sau bữa ăn không chỉ là loại thức uống giải khát nhẹ nhàng mà còn làm tăng nhẹ độ a xít trong dạ dày, giúp tiêu hóa tốt hơn. Độ a xít này tăng thêm giúp tăng cường hoạt động của enzyme tiêu hóa, đặc biệt là pepsin, trong quá trình phân giải protein. Ngoài ra, a xít citric trong chanh cũng kích thích thải độc, đồng thời giữ ẩm cho hệ tiêu hóa, theo Eating Well.