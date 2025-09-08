5 cách hiệu quả để loại bỏ mỡ thừa ở eo

Những cách đã được khoa học chứng minh để giảm hiệu quả mỡ eo gồm:

Tăng cường vận động hằng ngày để giảm mỡ thừa hiệu quả và cải thiện sức khỏe

Một chiến lược quan trọng giúp giảm mỡ eo là tăng hoạt động thể lực tổng thể. Nói cách khác, chúng ta không chỉ tập trong phòng gym mà còn tăng số mức vận động mỗi ngày, chẳng hạn đi bộ, làm việc nhà, đạp xe. Cách này giúp đốt calo nhiều hơn, từ đó tăng đốt mỡ toàn cơ thể, bao gồm cả mỡ eo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tăng cường vận động sẽ giúp giảm mỡ toàn thân, trong đó có mỡ vùng eo ẢNH MINH HỌA: AI

Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy ngồi nhiều, ít vận động sẽ khiến vòng eo tích nhiều mỡ thừa. Trong khi đó, thường xuyên thực hiện các chuyển động đơn giản, chẳng hạn đứng dậy đi lại sau mỗi 30 phút ngồi liên tục, sẽ giảm đáng kể tích tụ mỡ eo.

Giảm đường

Các món nhiều đường, từ bánh ngọt, trà sữa đến kem, nếu ăn nhiều sẽ khiến mỡ bụng tích tụ rất nhanh, trong đó có mỡ eo. Do đó, nạp quá nhiều đường không chỉ gây tăng cân mà còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và hội chứng chuyển hóa khác. Tăng cường vận động có tác dụng giảm mỡ eo hiệu quả nếu kết hợp với hạn chế các món nhiều đường.

Tập tạ để tăng trao đổi chất

Tập nâng tạ không chỉ giúp cơ bắp phát triển lớn hơn mà còn tăng tỷ lệ trao đổi chất, giúp đốt nhiều calo hơn. Các nghiên cứu cho thấy kết tập tạ và cardio làm tăng hiệu quả giảm cân, giảm mỡ so với chỉ áp dụng một phương pháp.

Kiểm soát stress

Stress đẩy cao nồng độ cortisol, loại hoóc môn kích thích lưu trữ mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng và hông. Do đó, stress được xem là nguyên nhân phổ biến khiến mỡ tích tụ vùng eo, bất chấp chế độ dinh dưỡng và tập luyện nghiêm ngặt. Mọi người có thể kiểm soát stress bằng cách tập yoga, thiền, hít thở sâu hoặc đi bộ ngoài trời.

Chất béo lành mạnh

Không phải chất béo nào cũng có hại. Các món giàu chất béo tốt như trái bơ, dầu ô liu, các loại hạt, cá béo giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, từ đó giảm tổng lượng calo tiêu thụ trong ngày, theo Healthline.