Đâu là thời điểm tập giúp đốt mỡ bụng tốt nhất trong ngày?

Mỡ bụng, hay còn gọi là mỡ nội tạng, tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng trong cơ thể, đặc biệt là gan, dạ dày và ruột. Giảm mỡ bụng rất quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là khi bước vào tuổi trung niên, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chạy bộ buổi sáng là cách tập luyện giúp giảm mỡ bụng rất hiệu quả ẢNH: AI

Với những người thừa cân, béo phì thì giảm cân, đặc biệt là giảm mỡ bụng sẽ mang lại những cải thiện tích cực đến sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy giảm 5% đến 10% trọng lượng cơ thể sẽ mang lại nhiều lợi ích, từ giảm huyết áp, đường huyết, mức cholesterol trong máu đến cải thiện khả năng vận động, chức năng tình dục.

Tập thể dục được chứng minh là có thể giúp giảm hiệu quả mỡ bụng. Một số bằng chứng nghiên cứu đã phát hiện thời điểm tập thể dục tối ưu để giảm mỡ bụng trong ngày.

Trong nghiên cứu công bố trên chuyên san Obesity, các nhà khoa học phát hiện tập luyện trong khung giờ từ 7 đến 9 giờ sáng sẽ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả hơn so với tập trung khung giờ từ 9 đến 20 giờ.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác trên chuyên san The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism phát hiện những người đàn ông tập thể dục trước khi ăn sáng có thể đốt mỡ thừa nhiều gấp đôi so với tập sau khi ăn sáng. Điều này cho thấy tập luyện vào buổi sáng, đặc biệt là trước khi ăn, có thể giúp giảm mỡ thừa hiệu quả hơn.

Điều này là do trạng thái bụng đói vào buổi sáng sẽ khiến mức insulin trong máu giảm, khiến cơ thể tận dụng lượng mỡ dự trữ làm nguồn năng lượng thay vì lượng đường glucose trong máu.

Lưu ý khi tập thể dục vào buổi sáng để giảm mỡ bụng

Cách tập này dù có lợi ích giảm mỡ hiệu quả nhưng có thể mang đến một số rủi ro. Với những người chưa quen, tập luyện khi đói có thể gây mệt mỏi, giảm hiệu suất trong các bài tập cường độ cao. Thậm chí, một số người còn gặp tình trạng chóng mặt hay hạ đường huyết ở một số người, nhất là khi thực hiện các bài tập cường độ cao.

Để giảm mỡ bụng hiệu quả, mọi người nên kết hợp cả nâng tạ và các bài sức bền như đi bộ, chạy bộ hay đạp xe. Các bài sức bền giúp đốt calo cực kỳ hiệu quả, trong khi các bài nâng tạ sẽ giúp duy trì và phát triển cơ bắp, phòng tránh tình trạng suy giảm khối lượng cơ do cắt giảm calo trong chế độ ăn, theo Healthline.