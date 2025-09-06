Những loại đồ uống hằng ngày tốt cho thận

Thận là cơ quan cực kỳ quan trọng: Chúng lọc độc tố khỏi máu, điều hòa khoáng chất, giữ ổn định huyết áp và tham gia vào quá trình tạo hồng cầu.

Việc uống thiếu nước - hoặc thường xuyên dùng đồ uống không phù hợp - có thể khiến thận làm việc quá tải, tăng nguy cơ viêm nhiễm, sỏi thận hay thậm chí bệnh thận mãn tính.

Sau đây là một số loại thức uống tốt cho thận, theo trang The Economic Times (Ấn Độ).

Không chỉ giúp giải khát, nước chanh còn chứa axit citric, có thể ngăn ngừa sỏi thận Ảnh: AI

Nước chanh

Không chỉ giúp giải khát, nước chanh còn chứa axit citric, có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách hạn chế sự kết hợp của canxi với các khoáng chất khác trong nước tiểu. Bạn có thể thêm vài lát chanh hoặc vắt nước chanh tươi vào nước lọc để tăng hương vị.

Trà thảo mộc và trà xanh

Các loại trà thảo mộc như hoa cúc, bạc hà, gừng hay atiso đỏ vừa cung cấp nước, vừa có chất chống oxy hóa và tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp thận thải độc tốt hơn. Trà xanh cũng giàu EGCG - một chất chống oxy hóa có khả năng giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và hỗ trợ sức khỏe thận, đặc biệt có lợi cho người bị tiểu đường.

Sữa thực vật tốt cho thận

Nếu bạn muốn hạn chế sữa bò, sữa thực vật không đường là lựa chọn đáng cân nhắc. Sữa thực vật cung cấp dưỡng chất, ít phốt pho và kali hơn sữa động vật - phù hợp cho người muốn chăm sóc thận. Khi chọn mua, nên chú ý nhãn thành phần để tránh sản phẩm có thêm đường hoặc phụ gia không cần thiết.

Sinh tố ít đường

Một ly sinh tố từ các loại trái cây và rau củ ít kali, ít đường (như việt quất, dứa, dâu tây, táo hay cà rốt) sẽ giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và nước. Hãy tránh sinh tố nhiều đường hoặc các chất tạo ngọt nhân tạo để giữ công thức thân thiện với thận.

Nước dừa

Nước dừa chứa nhiều điện giải tự nhiên và có tác dụng bù nước tốt. Tuy nhiên, do hàm lượng kali khá cao, nước dừa chỉ phù hợp cho người có chức năng thận bình thường. Với những ai cần hạn chế kali, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Và luôn chọn nước dừa tươi hoặc loại không đường để có lợi nhất cho sức khỏe.