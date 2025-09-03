Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Những ai nên cẩn thận với ung thư miệng?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
03/09/2025 00:07 GMT+7

Ung thư miệng thường xuất hiện ở môi, lưỡi, má trong, nướu, vòm miệng hay sàn miệng. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, phổ biến hơn là ở người lớn tuổi và dùng một số chất.

Các triệu chứng thường gặp của ung thư miệng là loét miệng kéo dài không khỏi, xuất hiện mảng trắng, mảng đỏ trên niêm mạc miệng hay lưỡi, đau miệng, khó nuốt, cảm giác như có dị vật gì đó trong miệng. Khi bệnh đã tiến triển thì người mắc sẽ sụt cân không rõ nguyên nhân, hơi thở hôi và có cục u ở cổ do sưng hạch bạch huyết, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Những ai nên cẩn thận với ung thư miệng? - Ảnh 1.

Uống nhiều rượu bia là một trong những yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến ung thư miệng

Ảnh: AI

Những nhóm sau cần chú ý với dấu hiệu cảnh báo ung thư miệng.

Dùng thuốc lá

Thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây ung thư miệng. Dù dùng thuốc lá ở dạng nào, từ hút thuốc, xì gà, tẩu, hay thuốc lá nhai thì đều làm tăng đáng kể nguy cơ mô miệng xảy ra đột biến dẫn đến ung thư. Nghiên cứu cho thấy người dùng thuốc lá có nguy cơ ung thư miệng cao gấp 6 lần người bình thường.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết khói thuốc lá chứa hơn 70 loại hóa chất gây ung thư, làm tổn hại ADN, dẫn đến tế bào đột biến và phát triển thành ung thư.

Uống nhiều rượu bia

Uống nhiều rượu bia là một yếu tố chính khác gây ung thư miệng. Rượu bia làm kích ứng niêm mạc, khiến các chất gây ung thư dễ làm tổn thương mô miệng hơn. Do đó, kết hợp rượu bia với thuốc lá sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư miệng.

Người nhiễm HPV

Virus Papillomavirus ở người (HPV), đặc biệt là HPV type 16, là nguyên nhân ngày càng phổ biến gây ra ung thư vòm họng. Vòm họng là vùng ở phía sau họng, ngay gốc lưỡi và amidan.

Nguy cơ mắc ung thư này thường được phát hiện ở người trưởng thành trẻ tuổi. Ung thư miệng do HPV có xu hướng xuất hiện ở các vị trí khó phát hiện sớm, chẳng hạn gốc lưỡi hoặc vùng phía sau họng.

Tiếp xúc ánh nắng nhiều

Tiếp xúc thường xuyên hoặc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là khi không bảo vệ môi, có thể làm tăng nguy cơ ung thư môi, đặc biệt là môi dưới. Những người làm việc ngoài trời, chẳng hạn nông dân hoặc công nhân xây dựng, có nguy cơ cao hơn bình thường. Dùng son dưỡng môi có SPF, đội mũ rộng vành và hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ giúp giảm nguy cơ này.

Thiếu hụt dinh dưỡng

Chế độ ăn quá ít trái cây và rau củ góp phần gây ung thư miệng do thiếu hụt chất chống ô xy hóa, vitamin, đặc biệt là vitamin A, C và E. Chất chống ô xy hóa từ thực vật tươi giúp trung hòa các gốc tự do có hại, vốn gây tổn hại ADN tế bào và dẫn đến đột biến. Do đó, ăn nhiều trái cây, rau củ là bước phòng ngừa ung thư miệng đơn giản và hiệu quả, theo Medical News Today.

Tin liên quan

5 triệu chứng không nằm trong miệng nhưng cảnh báo ung thư miệng

5 triệu chứng không nằm trong miệng nhưng cảnh báo ung thư miệng

Ung thư miệng là một trong những dạng ung thư đầu và cổ phổ biến. Tuy nhiên, một số triệu chứng ban đầu của ung thư miệng lại cực kỳ khó phát hiện.

Khám phá thêm chủ đề

ung thư miệng sụt cân không rõ nguyên nhân ung thư hút thuốc rượu bia HPV ánh nắng Mặt trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận