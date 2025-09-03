Những ai nên cẩn thận với ung thư miệng?

Các triệu chứng thường gặp của ung thư miệng là loét miệng kéo dài không khỏi, xuất hiện mảng trắng, mảng đỏ trên niêm mạc miệng hay lưỡi, đau miệng, khó nuốt, cảm giác như có dị vật gì đó trong miệng. Khi bệnh đã tiến triển thì người mắc sẽ sụt cân không rõ nguyên nhân, hơi thở hôi và có cục u ở cổ do sưng hạch bạch huyết, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống nhiều rượu bia là một trong những yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến ung thư miệng Ảnh: AI

Những nhóm sau cần chú ý với dấu hiệu cảnh báo ung thư miệng.

Dùng thuốc lá

Thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây ung thư miệng. Dù dùng thuốc lá ở dạng nào, từ hút thuốc, xì gà, tẩu, hay thuốc lá nhai thì đều làm tăng đáng kể nguy cơ mô miệng xảy ra đột biến dẫn đến ung thư. Nghiên cứu cho thấy người dùng thuốc lá có nguy cơ ung thư miệng cao gấp 6 lần người bình thường.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết khói thuốc lá chứa hơn 70 loại hóa chất gây ung thư, làm tổn hại ADN, dẫn đến tế bào đột biến và phát triển thành ung thư.

Uống nhiều rượu bia

Uống nhiều rượu bia là một yếu tố chính khác gây ung thư miệng. Rượu bia làm kích ứng niêm mạc, khiến các chất gây ung thư dễ làm tổn thương mô miệng hơn. Do đó, kết hợp rượu bia với thuốc lá sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư miệng.

Người nhiễm HPV

Virus Papillomavirus ở người (HPV), đặc biệt là HPV type 16, là nguyên nhân ngày càng phổ biến gây ra ung thư vòm họng. Vòm họng là vùng ở phía sau họng, ngay gốc lưỡi và amidan.

Nguy cơ mắc ung thư này thường được phát hiện ở người trưởng thành trẻ tuổi. Ung thư miệng do HPV có xu hướng xuất hiện ở các vị trí khó phát hiện sớm, chẳng hạn gốc lưỡi hoặc vùng phía sau họng.

Tiếp xúc ánh nắng nhiều

Tiếp xúc thường xuyên hoặc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là khi không bảo vệ môi, có thể làm tăng nguy cơ ung thư môi, đặc biệt là môi dưới. Những người làm việc ngoài trời, chẳng hạn nông dân hoặc công nhân xây dựng, có nguy cơ cao hơn bình thường. Dùng son dưỡng môi có SPF, đội mũ rộng vành và hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ giúp giảm nguy cơ này.

Thiếu hụt dinh dưỡng

Chế độ ăn quá ít trái cây và rau củ góp phần gây ung thư miệng do thiếu hụt chất chống ô xy hóa, vitamin, đặc biệt là vitamin A, C và E. Chất chống ô xy hóa từ thực vật tươi giúp trung hòa các gốc tự do có hại, vốn gây tổn hại ADN tế bào và dẫn đến đột biến. Do đó, ăn nhiều trái cây, rau củ là bước phòng ngừa ung thư miệng đơn giản và hiệu quả, theo Medical News Today.