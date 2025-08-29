Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thỉnh thoảng 1 ly nước mía: Điều gì xảy ra cho gan và thận?

Thiên Lan
Thiên Lan
29/08/2025 08:19 GMT+7

Một loại đồ uống được nhiều người yêu thích là nước mía. Tuy nhiều đường nhưng nó vẫn mang lại một số lợi ích cho sức khỏe một cách đáng ngạc nhiên.

Nước mía ngăn ngừa viêm đường tiết niệu, hỗ trợ sức khỏe thận

Từ lâu, nước mía đã được sử dụng như thuốc lợi tiểu tự nhiên, từ đó giúp ngăn ngừa viêm đường tiết niệu (UTI) bằng cách loại bỏ vi khuẩn ra khỏi bàng quang.

Tác dụng lợi tiểu của nước mía giúp thận đào thải chất thải hiệu quả hơn, giúp giảm sự hình thành sỏi thận và làm dịu tình trạng UTI, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Thỉnh thoảng 1 ly nước mía: Điều gì xảy ra cho gan và thận? - Ảnh 1.

Tính kiềm của nước mía giúp duy trì cân bằng độ pH trong cơ thể và hỗ trợ đào thải độc tố

Ảnh: AI

Căn bệnh thường gây đau rát, khó chịu này chủ yếu ảnh hưởng đến đường tiết niệu dưới, đặc biệt là bàng quang và niệu đạo. Tuy nhiên, mầm bệnh có thể di chuyển lên thận, gây viêm bể thận - một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu không được điều trị đúng cách, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến chức năng thận, dẫn đến viêm và tổn thương mô thận.

Nước mía ngăn ngừa được UTI là nhờ có chứa chất chống oxy hóa polyphenol và anthocyanin - giúp bảo vệ niêm mạc bàng quang khỏi sự tấn công của vi khuẩn.

Một số nghiên cứu cho thấy những thực phẩm giàu polyphenol và anthocyanin có thể giúp giảm nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của UTI.

Tăng cường sức khỏe gan và điều trị vàng da

Nước mía được coi là một loại thuốc bổ gan, hỗ trợ giải độc gan, cải thiện sức khỏe tổng thể của gan và duy trì chức năng tối ưu. Tính kiềm của nước mía giúp duy trì cân bằng độ pH trong cơ thể và hỗ trợ đào thải độc tố. Các chất chống oxy hóa trong mía cũng bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương và viêm nhiễm. Đặc biệt, đồ uống này có thể hỗ trợ điều trị vàng da, một tình trạng liên quan đến rối loạn chức năng gan, bằng cách cải thiện bài tiết mật và tiêu hóa.

Tuy nhiên, cần phải điều độ, vì lượng đường nạp vào quá nhiều có thể làm mất tác dụng và dẫn đến gan nhiễm mỡ. Khi tiêu thụ một cách có ý thức, nước mía có thể hỗ trợ sức khỏe gan.

Những ai không nên uống nước mía?

Người bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ hoặc kháng insulin nên tránh uống nước mía do hàm lượng đường cao. Người có các vấn đề về tiêu hóa cũng nên thận trọng, vì nó có thể làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn hoặc gây khó chịu.

Nên uống bao nhiêu nước mía để tận dụng lợi ích?

Nước mía chứa hàm lượng đường rất cao, vì vậy lạm dụng nước mía có thể gây tăng đường huyết, tăng cân hoặc gan nhiễm mỡ.

Điều quan trọng là phải điều độ. Uống nước mía 2 - 3 lần một tuần (mỗi lần 1 ly 250 ml) thường an toàn cho người khỏe mạnh. Tốt nhất nên kết hợp nước mía trong chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh, theo trang tin sức khỏe WebMD.

