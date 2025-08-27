Người tập gym cần ăn gì để thận khỏe hơn?

Nghiên cứu cho thấy nạp quá nhiều protein, đặc biệt là từ nguồn động vật, có thể gây áp lực lên thận, dẫn đến tăng lọc cầu thận. Tình trạng này kéo dài làm tổn thương nhẹ cầu thận, tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận theo thời gian, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đậu xanh và tàu hũ là những món rất giàu protein thực vật ẢNH: AI

Để duy trì sức khỏe thận, người tập gym hãy ưu tiên ăn những món sau:

Ưu tiên protein thực vật

So với protein động vật, nguồn protein thực vật như đậu xanh, đậu đen, đậu lăng, đậu nành và các món làm từ đậu nành như đậu hũ, sữa đậu nành, sẽ giàu chất xơ, ít a xít, phosphate và chất béo bão hòa hơn.

Bình thường, thận có khả năng bài tiết phosphate dư thừa. Thế nhưng, ăn quá nhiều thịt đỏ làm tăng lượng phosphate trong cơ thể, buộc thận phải làm việc nhiều hơn. Tình trạng này kéo dài có thể tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa xương - thận, tức xương bị ảnh hưởng do sức khỏe thận suy giảm. Do đó, cách tốt là hãy thay thế một phần protein từ thịt bằng protein từ thực vật.

Tránh protein mỡ

Nếu người tập gym nạp protein chủ yếu từ động vật thì hãy ưu tiên protein từ cá, thịt gà không da và lòng trắng trứng. Đây là những nguồn protein ít chất béo có hại, ít phosphate và thân thiện hơn với thận.

Tránh nạp quá 1,5 gram protein/kg cân nặng

Nhiều nghiên cứu cho thấy hấp thụ quá 1,5 gram protein/kg cân nặng mỗi ngày, đặc biệt từ nguồn động vật, có thể khiến thận lọc quá mức, tăng áp lực lên cầu thận. Về lâu dài, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ suy giảm chức năng thận.

Dùng vừa phải bột protein

Sữa bột bổ sung protein gần như là món không thể thiếu với người tập gym muốn tăng cơ. Tuy nhiên, không ít người lại đang lạm dụng sữa bột protein.

Bên cạnh ăn nhiều các món giàu protein như thịt bò và ức gà thì họ cũng uống nhiều muỗng sữa bổ sung protein mỗi ngày. Tình trạng này khiến nạp quá nhiều protein và làm tăng áp lực lọc máu cho thận bất chấp có uống nhiều nước đi nữa.

Chế độ ăn đa dạng

Theo Viện Thận Quốc gia Mỹ (NIDDK), chế độ ăn lành mạnh cần cân bằng giữa protein, tinh bột và chất béo, đồng thời kiểm soát natri, kali, phospho để hạn chế gánh nặng hoạt động cho thận. Chế độ ăn này ưu tiên rau củ, trái cây, thịt nạc và hạn chế thực phẩm chế biến chứa nhiều muối và phốt pho, theo Medical News Today.