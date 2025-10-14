Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

4 loại trái cây quen thuộc giúp ngăn ngừa ung thư

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/10/2025 14:27 GMT+7

Chế độ ăn giàu trái cây là yếu tố rất quan trọng giúp cơ thể chống lại ung thư. Trái cây chứa nhiều chất chống ô xy hóa, vitamin và hợp chất sinh học giúp giảm tổn thương ADN, ngăn sự phát triển của tế bào ung thư.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết khoảng 30-50% ca ung thư có thể phòng ngừa được bằng lối sống lành mạnh, trong đó có ăn nhiều trái cây. Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại trái cây quen thuộc có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú, đại trực tràng, gan và phổi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 loại trái cây quen thuộc ngăn ngừa hiệu quả ung thư - Ảnh 1.

Dâu tây chứa nhiều hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư

ẢNH: AI

Những loại trái cây sau rất quen thuộc với mọi người, được khoa học chứng minh có tác dụng phòng ngừa ung thư.

Táo

Táo là nguồn cung cấp dồi dào polyphenol, nhóm chất chống ô xy hóa mạnh có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Nghiên cứu công bố trên chuyên san Public Health Nutrition cho thấy ăn ít nhất một trái táo mỗi ngày có thể giúp giảm 20% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Các hợp chất như quercetin, catechin và chlorogenic axit trong táo có tác dụng giảm viêm, ngăn chặn sự tăng sinh tế bào bất thường và kích hoạt cơ chế tự hủy của tế bào ung thư. Nếu có thể, mọi người nên ăn cả vỏ táo vì phần vỏ chứa nhiều chất chống ô xy hóa nhất, thậm chí cao gấp 3 lần phần thịt táo.

Có phải căng thẳng là nguyên nhân khiến tóc bạc sớm

Nho tím

Nho, đặc biệt là nho tím và nho đen, rất giàu resveratrol. Đây là một hợp chất polyphenol nổi tiếng với khả năng chống ung thư, chống viêm và chống ô xy hóa. Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy resveratrol ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú, phổi, tuyến tiền liệt và đại tràng. Nguyên nhân là do resveratrol có khả năng ngăn chặn sự phân chia của ADN bất thường và thúc đẩy quá trình tự hủy tế bào.

Nên ăn nho tươi cả vỏ và hạt vì hai phần này chứa nhiều resveratrol nhất. Bên cạnh đó, anthocyanin, một nhóm sắc tố màu đỏ, tím và xanh lam trong vỏ nho, còn giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào nội mô mạch máu.

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới giàu lycopene, chất chống ô xy hóa cũng có trong cà chua. Lycopene có tác dụng giảm tổn thương ADN và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu trên chuyên san British Journal of Nutrition phát hiện ăn đu đủ thường xuyên có thể làm giảm đến 25% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Dâu tây ức chế sự phát triển của tế bào ung thư

Dâu tây là loại quả mọng được chứng minh có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Điều này là nhờ dâu tây chứa ellagic axit, vitamin C, anthocyanin và flavonol. Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Berry Research cho thấy các hợp chất này có tác dụng ức chế enzyme tham gia vào quá trình nhân đôi ADN, từ đó làm chậm sự tăng sinh của tế bào ung thư.

Ngoài ra, dâu tây còn cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm viêm. Đây là hai yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư ở người lớn tuổi. Nên chọn dâu tươi, không phun thuốc và ăn ngay sau khi rửa sạch để giữ trọn hàm lượng dinh dưỡng trong dâu, theo Healthline.

Tin liên quan

Tác dụng ngăn ung thư ít người biết của 3 loại củ phổ biến

Tác dụng ngăn ung thư ít người biết của 3 loại củ phổ biến

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Chế độ ăn uống nhiều rau củ, trái cây tươi được khoa học chứng minh là một trong những biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Khám phá thêm chủ đề

ung thư trái cây ung thư vú ung thư đại trực tràng dâu tây Đu đủ nho tím Táo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận