4 loại trái cây quen thuộc giúp ngăn ngừa ung thư

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết khoảng 30-50% ca ung thư có thể phòng ngừa được bằng lối sống lành mạnh, trong đó có ăn nhiều trái cây. Nhiều nghiên cứu cho thấy một số loại trái cây quen thuộc có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú, đại trực tràng, gan và phổi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Dâu tây chứa nhiều hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ẢNH: AI

Những loại trái cây sau rất quen thuộc với mọi người, được khoa học chứng minh có tác dụng phòng ngừa ung thư.

Táo

Táo là nguồn cung cấp dồi dào polyphenol, nhóm chất chống ô xy hóa mạnh có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Nghiên cứu công bố trên chuyên san Public Health Nutrition cho thấy ăn ít nhất một trái táo mỗi ngày có thể giúp giảm 20% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Các hợp chất như quercetin, catechin và chlorogenic axit trong táo có tác dụng giảm viêm, ngăn chặn sự tăng sinh tế bào bất thường và kích hoạt cơ chế tự hủy của tế bào ung thư. Nếu có thể, mọi người nên ăn cả vỏ táo vì phần vỏ chứa nhiều chất chống ô xy hóa nhất, thậm chí cao gấp 3 lần phần thịt táo.

Nho tím

Nho, đặc biệt là nho tím và nho đen, rất giàu resveratrol. Đây là một hợp chất polyphenol nổi tiếng với khả năng chống ung thư, chống viêm và chống ô xy hóa. Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy resveratrol ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú, phổi, tuyến tiền liệt và đại tràng. Nguyên nhân là do resveratrol có khả năng ngăn chặn sự phân chia của ADN bất thường và thúc đẩy quá trình tự hủy tế bào.

Nên ăn nho tươi cả vỏ và hạt vì hai phần này chứa nhiều resveratrol nhất. Bên cạnh đó, anthocyanin, một nhóm sắc tố màu đỏ, tím và xanh lam trong vỏ nho, còn giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào nội mô mạch máu.

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây nhiệt đới giàu lycopene, chất chống ô xy hóa cũng có trong cà chua. Lycopene có tác dụng giảm tổn thương ADN và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu trên chuyên san British Journal of Nutrition phát hiện ăn đu đủ thường xuyên có thể làm giảm đến 25% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Dâu tây là loại quả mọng được chứng minh có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Điều này là nhờ dâu tây chứa ellagic axit, vitamin C, anthocyanin và flavonol. Nghiên cứu trên chuyên san Journal of Berry Research cho thấy các hợp chất này có tác dụng ức chế enzyme tham gia vào quá trình nhân đôi ADN, từ đó làm chậm sự tăng sinh của tế bào ung thư.

Ngoài ra, dâu tây còn cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm viêm. Đây là hai yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư ở người lớn tuổi. Nên chọn dâu tươi, không phun thuốc và ăn ngay sau khi rửa sạch để giữ trọn hàm lượng dinh dưỡng trong dâu, theo Healthline.