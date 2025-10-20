Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tác dụng của nước ép nho tím với tim mạch

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/10/2025 00:08 GMT+7

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh nho tím chứa những dưỡng chất có tác dụng ngừa xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch là quá trình mảng bám tích tụ trong thành mạch máu, dẫn tới nghẽn mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh tim.

Nho tím chứa nhiều chất chống ô xy hóa nhóm polyphenol, trong đó nổi bật là anthocyanins, quercetin, tanin, a xít phenolic và các proanthocyanidin. Những hợp chất này có tác dụng trung hòa các gốc tự do và giảm căng thẳng ô xy hóa, vốn là những tác nhân chính làm hỏng nội mô mạch máu và khởi đầu hình thành mảng bám, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Tác dụng của nước ép nho tím với tim mạch- Ảnh 1.

Nho tím chứa hàm lượng cao chất chống ô xy hóa polyphenol

ẢNH: AI

Nho tím có thể mang lại những lợi ích sau với sức khỏe:

Cải thiện chức năng nội mô

Chức năng nội mô là khả năng của lớp tế bào lót trong mạch máu giúp duy trì khả năng giãn mạch phù hợp, kiểm soát viêm và ngăn tình trạng dính kết tiểu cầu. Khi chức năng này bị suy giảm, quá trình xơ vữa dễ xảy ra.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Circulation cho thấy với người mắc bệnh mạch vành, uống nước ép nho tím trong 14 ngày làm tăng đáng kể độ giãn mạch. Ngoài ra, một số bằng chứng khoa học khác cũng chứng minh nước ép nho tím có thể giúp bảo vệ nội mô khỏi hư hại và làm chậm quá trình khởi phát hoặc tiến triển xơ vữa.

Hạn chế ăn những món này vào buổi sáng nếu không muốn tích mỡ bụng

Giảm viêm, giảm độ cứng mạch

Quá trình xơ vữa động mạch không chỉ là vấn đề mảng bám và cholesterol mà còn liên quan rõ rệt đến viêm mạn tính và căng thẳng ô xy hóa. Huyết áp cao, viêm và căng thẳng oxy hóa cùng thúc đẩy quá trình tổn thương thành mạch, làm mạch mất tính đàn hồi.

Trong thử nghiệm công bố trên chuyên san BioFactors, các nhà khoa học phát hiện uống nước ép nho tím mỗi ngày trong 8 tuần giảm huyết áp ở người bị huyết áp cao. Cụ thể, huyết áp tâm thu giảm khoảng 7,2 mmHg và huyết áp tâm trương khoảng 6,2 mmHg.

Lưu ý khi dùng nho tím

Dù nho tím tốt cho sức khỏe nhưng người uống vẫn cần một số lưu ý để đảm bảo lợi ích, tránh tác dụng phụ hoặc lãng phí. Trước tiên, liều polyphenol trong các thử nghiệm thường cao, khoảng vài trăm mg mỗi ngày, dùng nước ép nguyên chất hoặc chiết xuất. Do đó, nếu nước ép pha loãng, thêm đường thì hiệu quả có thể giảm.

Ngoài ra, người bệnh có vấn đề chuyển hóa như tiểu đường, huyết áp cao hoặc bệnh gan, thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước ép nho tím. Polyphenol hấp thu và chuyển hóa khác nhau giữa mỗi người, trong một số trường hợp có thể tương tác với thuốc.

Khi chọn nho tươi để ăn hay làm nước ép, mọi người cần ưu tiên nho không dùng nhiều thuốc trừ sâu, thu hoạch đúng thời điểm, xử lý tốt, không thêm đường hay chất bảo quản. Những cách này giúp nho an toàn và sẽ giữ được hàm lượng polyphenol cao, theo Verywell Health.

Nho đỏ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, kiểm soát huyết áp, bảo vệ mắt, ngăn ngừa ung thư và táo bón.

Khám phá thêm chủ đề

