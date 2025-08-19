Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Sự khác biệt giữa nho tím, nho đỏ và nho xanh

Nguyễn Vy
19/08/2025 00:26 GMT+7

Trên thị trường, nho được bày bán phổ biến với ba màu sắc chủ yếu là tím, đỏ và xanh.

Sự khác biệt của nho không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn liên quan đến hương vị, kết cấu và thành phần dinh dưỡng bên trong.

Bà Maddie Pasquariello, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, các loại nho nhìn chung có thành phần dinh dưỡng khá giống nhau, cung cấp chất xơ, kali và vitamin A.

Dù vậy, màu sắc khác nhau cũng đồng nghĩa với sự khác biệt nhỏ trong thành phần chất chống oxy hóa, tạo nên giá trị riêng của từng loại.

Nho tím

Nho tím được xem là loại giàu hương vị và đậm sắc nhất. Màu tím đặc trưng của chúng đến từ anthocyanin, một hợp chất polyphenol vừa tạo sắc tố vừa có đặc tính kháng viêm.

Nho tím thường ngọt, dày vỏ và mềm thịt hơn so với nho đỏ và nho xanh.

Nho đỏ

Nho đỏ cũng giàu anthocyanin và có giá trị chống oxy hóa gần tương đương nho xanh.

Về hương vị, nho đỏ được đánh giá ngọt nhẹ, xen chút vị chua thanh tạo sự cân bằng. Thịt nho đỏ giòn, vỏ mỏng dễ ăn, tạo cảm giác hài hòa.

Nho xanh

Nho xanh có màu xanh nhạt pha vàng. Khác với nho đỏ và tím, nho xanh không chứa anthocyanin mà chủ yếu chứa flavonol, một hợp chất cũng có tác dụng kháng viêm, bảo vệ tim, thần kinh và có thể giúp gan khỏe mạnh.

Nho xanh giòn, vị tươi mát, chua nhẹ, nhờ vậy trở thành loại nho được ưa chuộng để ăn trực tiếp hoặc dùng trong các món salad.

Loại nho nào tốt cho sức khỏe nhất?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Maddie Pasquariello, về mặt dinh dưỡng, sự khác biệt giữa 3 loại nho không quá lớn.

Nho tím có lượng chất chống oxy hóa nhỉnh hơn một chút, nhưng lợi ích này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tổng thể nếu xét trong một chế độ ăn cân bằng. Điều quan trọng là bạn cần duy trì thói quen ăn nho thường xuyên, thay vì chọn loại nào tốt nhất.

Khám phá thêm chủ đề

