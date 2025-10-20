Phát hiện tác dụng ít ai ngờ cho phổi khi bạn ăn nhiều trái cây

Tại Hội nghị năm 2025 của Hiệp hội Hô hấp châu Âu vừa diễn ra ở Hà Lan, một nghiên cứu đột phá đã chỉ ra một điều ít ai ngờ tới: Ăn trái cây thường xuyên có thể giúp bảo vệ lá phổi của bạn khỏi tác động xấu của ô nhiễm không khí, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Nghiên cứu do nghiên cứu sinh tiến sĩ Pimpika Kaewsri từ Đại học Leicester (Anh) thực hiện, dựa trên dữ liệu sức khỏe và thói quen ăn uống của khoảng 200.000 người tham gia trong cơ sở dữ liệu lớn UK Biobank.

Khi mức ô nhiễm bụi mịn tăng lên, ăn nhiều trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi bị giảm dung tích phổi ẢNH MINH HỌA: AI

Mục tiêu là xem xét mối liên hệ giữa việc ăn uống bao gồm trái cây, rau và ngũ cốc với dung tích phổi (lượng khí thở ra trong một giây) và mức độ tiếp xúc với bụi mịn PM2.5.

Kết quả bất ngờ và những loại trái cây độc đáo khiến bạn ngạc nhiên

Kết quả đã phát hiện điều bất ngờ: Khi mức ô nhiễm bụi mịn tăng lên, ăn nhiều trái cây giúp bảo vệ phổi khỏi bị giảm dung tích phổi.

Cụ thể, khi mức ô nhiễm bụi mịn tăng lên, những người ăn 4 phần trái cây - tương đương 320 gram, mỗi ngày, chỉ bị giảm dung tích phổi 57,5 ml so với mức giảm 78,1 ml ở người ăn ít trái cây, theo Scitech Daily.

Sự khác biệt này cho thấy ăn trái cây có thể giúp bảo vệ đáng kể cho phổi trước sự tàn phá của không khí ô nhiễm.

Nhà nghiên cứu Kaewsri giải thích lý do rất đơn giản: Tác dụng bảo vệ này đến từ các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm có sẵn trong trái cây.

Khi chúng ta hít phải bụi mịn, phổi bị căng thẳng oxy hóa và viêm. Các hợp chất tự nhiên trong trái cây sẽ hoạt động như lá chắn giúp giảm nhẹ tình trạng căng thẳng và viêm này, từ đó bù đắp phần nào tác hại của ô nhiễm không khí lên chức năng phổi.

Nghiên cứu cũng xác nhận rằng chế độ ăn uống lành mạnh nói chung (giàu trái cây) có liên quan đến chức năng phổi tốt hơn ở cả nam và nữ, bất kể mức độ ô nhiễm. Mặc dù lợi ích nổi bật hơn ở phụ nữ, nhưng đây là lời khẳng định mạnh mẽ: Chế độ ăn uống lành mạnh là yếu tố tiềm năng bảo vệ sức khỏe hô hấp, theo Scitech Daily.