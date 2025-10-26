Bác sĩ: Lợi ích tuyệt vời của phơi nắng 10 phút mỗi ngày

"Thiếu vitamin D là tình trạng phổ biến ở Việt Nam, dù là xứ nhiệt đới có nhiều nắng. Nguyên nhân chủ yếu do lối sống hiện đại khiến con người ít ra ngoài trời, sợ phơi nắng, đặc biệt ở phụ nữ và nhân viên văn phòng. Việc che chắn, dùng kem chống nắng toàn thân hay sống trong môi trường ô nhiễm cũng khiến da không nhận đủ tia UVB để tổng hợp vitamin D", tiến sĩ - bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, Trưởng Khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ bên lề Hội nghị Khoa học "Tiếp cận toàn diện và công nghệ mới trong y học hiện đại" diễn ra ngày 25.10.

Theo bác sĩ Hạnh, vitamin D không có nhiều trong thực phẩm mà chủ yếu được cơ thể tổng hợp khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là tia UVB. Tia này mạnh nhất từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều, giúp chuyển hóa tiền vitamin D trên da thành dạng hoạt động trong máu.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Thiên Minh Hạnh chia sẻ tại hội nghị ẢNH: A.T

Vitamin D không chỉ quan trọng với hệ xương mà còn đóng vai trò trong điều hòa miễn dịch, phòng ngừa bệnh mạn tính như đái tháo đường tuýp 2, tim mạch, hội chứng chuyển hóa. Nhiều nghiên cứu ghi nhận, nồng độ vitamin D thấp có mối liên quan với độ nhạy insulin kém hơn, dễ rối loạn chuyển hóa đường và tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Ở những người có đủ vitamin D, khả năng đáp ứng miễn dịch cũng tốt hơn, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt trong mùa lạnh khi virus cúm hoạt động mạnh.

Bác sĩ Hạnh khuyến cáo, chỉ cần phơi nắng 10 –15 phút mỗi ngày, để lộ vùng tay, chân, lưng là đủ giúp cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên mà không cần bổ sung quá mức. Tuy nhiên, cần chú ý, việc ra nắng sớm trước 9h sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh vì được tiếp xúc với không gian tự nhiên ngoài trời nhưng chưa đủ để tổng hợp vitamin D vì khi đó tia UVB chưa đủ. Người cao tuổi, bệnh nhân ít vận động hoặc có bệnh lý về thận nên được bác sĩ tư vấn bổ sung vitamin D qua thuốc, với liều lượng và dạng phù hợp, tránh tự ý sử dụng vì vitamin D tan trong chất béo, có thể tích lũy gây ngộ độc nếu dùng quá liều.

Ánh nắng mặt trời là món quà miễn phí mang đến vitamin D cho cơ thể, nhưng cần được tận dụng đúng cách. ẢNH MINH HỌA: AI

"Ánh nắng mặt trời là món quà miễn phí mang đến vitamin D cho cơ thể, nhưng cần được tận dụng đúng cách. Với 10 phút phơi nắng đúng cách mỗi ngày, trong khung giờ 10 giờ đến 15 giờ sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, giảm ốm vặt và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính", bác sĩ Hạnh chia sẻ.

Thời điểm tiếp xúc ánh nắng để nhận được tia UVB tốt nhất là khi thấy bóng cơ thể dưới ánh nắng đổ xuống bằng hoặc thấp hơn chiều cao của mình, khoảng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Khi ấy, tia UVB mới đủ mạnh để da tổng hợp vitamin D hiệu quả."