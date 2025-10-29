Bác sĩ: Cách phân biệt triệu chứng đột quỵ với cảm mạo, trúng gió

"Đột quỵ thường xảy ra đột ngột, bất kể thời điểm trong ngày và biểu hiện bằng liệt nửa người, nói khó, méo miệng, mất thăng bằng, nhìn mờ một hoặc hai bên mắt. Người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay vì mỗi phút trôi qua đều có thể khiến hàng triệu tế bào não chết đi", thông tin được Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam chia sẻ tại buổi tập huấn Nhận diện và xử trí bệnh nhân đột quỵ diễn ra tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa diễn ra.

Trong khi đó, cảm mạo hoặc trúng gió lại xảy ra khi thay đổi thời tiết, nhiễm lạnh hoặc mưa gió, thường kèm sốt, sổ mũi, đau nhức người, ớn lạnh, ra mồ hôi, mỏi mệt. Các triệu chứng này diễn tiến từ từ, không gây liệt nửa người và sẽ cải thiện sau khi nghỉ ngơi, dùng thuốc cảm hoặc xoa bóp.

“Nếu xuất hiện yếu liệt, méo miệng, nói đớ hoặc mất thăng bằng, tuyệt đối không cạo gió, đắp gừng hay uống thuốc cảm. Hãy gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán đột quỵ sớm”, Giáo sư Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh.

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á hướng dẫn thực hành sơ cứu khi có người đột quỵ ẢNH: LÊ CẦM

Nguyên nhân khiến đột quỵ ngày càng trẻ hóa

"Nếu trước đây, đột quỵ thường được xem là bệnh của người cao tuổi, thì nay tình trạng này đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động. Theo thống kê, khoảng 10-15% tổng số ca đột quỵ xảy ra ở người dưới 50 tuổi, trong đó nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ và độ tuổi mắc bệnh đang dần giảm xuống dưới 40", Giáo sư Nguyễn Văn Thông chia sẻ.

Theo Giáo sư Nguyễn Văn Thông, các nguyên nhân và yếu tố nguy cơ ở nhóm này rất đa dạng. Khoảng 25% ca đột quỵ ở người trẻ liên quan đến tim mạch, như dị tật van tim, lỗ bầu dục chưa đóng, hay bóc tách thành động mạch. 10% do nguyên nhân hiếm gặp như viêm mạch, bệnh lý mạch máu, rối loạn đông máu hoặc yếu tố di truyền. Ngoài ra, có tới 25-50% trường hợp đột quỵ ở người trẻ mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Ở người cao tuổi, đột quỵ thường gắn liền với các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hay rung nhĩ. Tuy nhiên, ở người trẻ, nguyên nhân có thể đến từ lối sống kém lành mạnh như hút thuốc, lạm dụng rượu bia, ít vận động, căng thẳng kéo dài, hoặc dùng chất kích thích.

Hơn 300 sinh viên, giảng viên tham gia tập huấn Nâng cao nhận thức cộng đồng về đột quỵ Trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) phối hợp Hội Đột quỵ Việt Nam, sáng kiến Angels của Boehringer Ingelheim Việt Nam và Bệnh viện đa khoa Xuyên Á vừa tổ chức chương trình "Nâng cao nhận thức cộng đồng về đột quỵ", thu hút hơn 300 sinh viên và giảng viên tham dự. Thông qua các buổi tập huấn, các bạn sinh viên được hướng dẫn nhận diện sớm các dấu hiệu đột quỵ theo nguyên tắc FAST (Face - méo miệng, Arm - yếu tay, Speech - nói khó, Time - gọi cấp cứu ngay), thực hành kỹ năng gọi và phối hợp với 115, cũng như hiểu rõ vai trò của mạng lưới 170 trung tâm cấp cứu đột quỵ trên toàn quốc.








