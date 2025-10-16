TP.HCM: Cứu nam thanh niên bị đột quỵ khi đang chơi đá bóng

Ngay lập tức, anh B. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) và được tiếp nhận cấp cứu chỉ sau 20 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng. Tại Khoa Cấp cứu, sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ đây là triệu chứng của một cơn đột quỵ với triệu chứng nổi bật là chóng mặt và thất điều nửa người phải, chỉ số huyết áp được ghi nhận là 200/100mmHg.

Ngay lập tức, người bệnh được tiến hành chụp MRI, kết quả xác định có vùng nhồi máu tiểu não bên phải. Bệnh nhân được kiểm soát huyết áp, tiêm thuốc tiêu sợi huyết (rTPA) qua đường tĩnh mạch có tác dụng tái thông mạch máu đang bị tắc nghẽn, giúp cấp máu và oxy kịp thời cho các tế bào não đang có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng.

Ngày 16.10, bác sĩ Lê Minh Mẫn (Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á) cho biết ngay khi tiêm thuốc, bệnh nhân đã giảm chóng mặt nhanh chóng, giảm thất điều và có thể giữ thăng bằng khi ngồi, cũng như đi lại. Anh B. có thể tự đi lại và vận động bình thường, không ghi nhận hẹp hay tắc mạch máu lớn trên phim CT mạch máu não. Đây là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của việc cấp cứu đột quỵ đúng thời điểm, vì “thời gian là não”.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau hồi phục ẢNH: M.M

Anh B. sau đó được chuyển đến Khoa Nội thần kinh của bệnh viện để tiếp tục điều trị, theo dõi và tầm soát các căn nguyên đột quỵ. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, anh B. đã được xuất viện sau 7 ngày. Để tránh nguy cơ tái phát, anh B. được khuyến cáo phải tuân thủ nghiêm ngặt việc dùng uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc và kiểm soát lâu dài bệnh lý tăng huyết áp. Đặc biệt cần bỏ hoàn toàn thói quen uống rượu bia và hạn chế các môn thể thao, vận động quá mạnh vì có thể ảnh hưởng đến mạch máu.

Bác sĩ Lê Minh Mẫn khuyến cáo, khi phát hiện người thân hay người xung quanh có dấu hiệu đột quỵ (theo quy tắc F.A.S.T), người dân cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế có trung tâm đột quỵ gần nhất để được cứu chữa kịp thời. Tuyệt đối không được điều trị theo phương pháp dân gian vì điều này sẽ làm mất “thời gian vàng”, khiến người bệnh có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Các dấu hiệu nhận biết đột quỵ điển hình theo quy tắc F.A.S.T (méo miệng, liệt tay, nói khó, xác định thời gian đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất). Tuy nhiên, một số trường hợp đặt biệt, như bệnh nhân này, có dấu hiệu đột quỵ ít gặp hơn: B.E (chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng, mất thị lực, nhìn mờ, nhìn đôi). Do đó, đôi khi dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ được viết là B.E.F.A.S.T.