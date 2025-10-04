Rối loạn cảm xúc, dễ khóc dễ cười, trầm cảm sau đột quỵ

"Nếu trước đây, đột quỵ thường xảy ra ở người cao tuổi (70-80 tuổi trở lên) thì hiện nay căn bệnh này ngày càng gia tăng ở người trẻ. Sau khi đột quỵ, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng ảnh hưởng cuộc sống của chính bản thân và gia đình. Bởi những biến chứng sau đột quỵ không chỉ nằm ở vận động mà còn ở giao tiếp, nhận thức, trí nhớ, cảm xúc, tâm lý...", tiến sĩ - bác sĩ Lê Khánh Điền, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện An Bình, nguyên Phó chủ tịch Hội Ngôn ngữ trị liệu châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ bên lề Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện An Bình ngày 4.10.

Theo tiến sĩ Điền, trước đây người dân thường chỉ quan tâm đến việc phục hồi vận động cho bệnh nhân đột quỵ - như đi lại, cử động tay chân, giảm co rút cơ. Tuy nhiên, các tổ chức y tế thế giới hiện nhấn mạnh việc phục hồi toàn diện, bao gồm cả nhận thức, cảm xúc, trí nhớ, khả năng giao tiếp và nuốt. Đây là những yếu tố quyết định đến chất lượng sống của bệnh nhân sau đột quỵ.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Khánh Điền, Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện An Bình báo cáo tại hội nghị ẢNH: A.Đ

Nhiều người sau đột quỵ bị rối loạn cảm xúc

Nhiều người sau đột quỵ gặp rối loạn cảm xúc như dễ khóc, dễ cười, trầm cảm, hoặc rối loạn nhận thức, trí nhớ suy giảm, thậm chí có thể mắc hội chứng sa sút trí tuệ do mạch máu. Một số người mất khả năng nói hoặc hiểu lời người khác - điều này không chỉ gây bế tắc cho người bệnh mà còn làm cả gia đình căng thẳng vì không thể giao tiếp, chăm sóc hiệu quả. “Một người từng giảng dạy, làm MC, hay làm việc cần giao tiếp mà bỗng không thể nói, đó là cú sốc vô cùng lớn”, bác sĩ Điền chia sẻ.

Ngoài ra, người bệnh sau đột quỵ còn có thể gặp rối loạn nuốt, khiến việc ăn uống trở thành thách thức. Cùng với đó là những vấn đề về co cứng cơ, teo cơ, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu, tắc tĩnh mạch chi dưới do nằm lâu không vận động.

“Có những việc tưởng chừng bình thường nhưng sau đột quỵ việc ăn được một muỗng cháo hay uống một ngụm nước cũng trở nên quý giá khi chức năng nuốt bị ảnh hưởng”, bác sĩ Điền nói.

Người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện An Bình ẢNH: LÊ CẦM

Phục hồi sớm toàn diện cho người bệnh đột quỵ

Tiến sĩ Điền nhấn mạnh, việc phục hồi chức năng không chỉ là phục hồi vận động mà là phục hồi chất lượng sống - giúp người bệnh lấy lại khả năng giao tiếp, cảm xúc, trí nhớ và hòa nhập xã hội. Ông khuyến cáo người bệnh nên được đưa đến trung tâm phục hồi chức năng càng sớm càng tốt, bởi việc can thiệp sớm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

“Trong y học, không phải lúc nào cũng cần đến máy móc đắt tiền. Đôi khi chỉ cần những bài tập phục hồi khoa học, sự đồng hành của đội ngũ y tế chuyên môn, cùng kiên nhẫn và ý chí của người bệnh và gia đình, cũng đủ giúp họ từng bước tìm lại tiếng nói, nụ cười và cuộc sống của mình”, bác sĩ Điền nói.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện An Bình 2025 Tại hội nghị, các bác sĩ đã cập nhật nhiều báo cáo khoa học mới trong lĩnh vực nội và ngoại khoa, đặc biệt là các phương pháp điều trị tiên tiến đang được ứng dụng trên thế giới và tại Việt Nam. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình chia sẻ, việc thường xuyên cập nhật kiến thức và nghiên cứu thực tế giúp đội ngũ bác sĩ củng cố chuyên môn, áp dụng những phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn, giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình phát biểu khai mạc ẢNH: A.Đ Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ triển khai thêm các kỹ thuật can thiệp tim mạch và can thiệp mạch não, góp phần cứu sống người bệnh trong “giờ vàng” của các ca nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, hạn chế tối đa biến chứng. Hiện Bệnh viện An Bình đã được cấp chứng nhận Bạch kim trong điều trị đột quỵ - một cột mốc quan trọng khẳng định năng lực cấp cứu và điều trị nhanh, hiệu quả cho người bệnh trong giai đoạn sớm. "Đặc biệt, trong phục hồi chức năng, Bệnh viện An Bình đang hợp tác với các trường đại học tại Úc và Mỹ để phát triển mạnh lĩnh vực ngôn ngữ trị liệu và phục hồi sau đột quỵ, chấn thương sọ não, giúp cải thiện chức năng nhận thức, giao tiếp và vận động cho người bệnh, nhất là người cao tuổi mắc bệnh lý thoái hóa thần kinh như Alzheimer", bác sĩ Giang chia sẻ.











