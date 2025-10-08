Những loại rau củ bổ dưỡng hơn khi nấu chín

Tuy nhiên, không phải loại rau củ nào ăn sống cũng tốt nhất. Một số loại rau củ khi được nấu chín đúng cách lại giúp cơ thể hấp thu vitamin và khoáng chất hiệu quả hơn, theo trang Verywell Health.

Bà Carrie Madormo, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đã chia sẻ các loại rau củ bổ dưỡng hơn khi nấu chín.

Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều carotenoid, sắc tố thực vật giúp tạo màu cam đặc trưng, đồng thời có khả năng chống oxy hóa mạnh. Chất này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Khi được nấu chín, cơ thể hấp thu carotenoid tốt hơn so với khi ăn sống. Cụ thể, lượng beta-carotene hấp thu từ cà rốt xào cao gấp 6,5 lần so với cà rốt sống.

Vì vậy, các món như cà rốt luộc, hấp hay xào nhẹ đều mang lại giá trị dinh dưỡng cao hơn.

Lượng beta-carotene hấp thu từ cà rốt xào cao gấp 6,5 lần so với cà rốt sống Ảnh: AI

Nấm

Nấm chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Khi được chế biến, hoạt tính chống oxy hóa của nấm tăng đáng kể. Tuy nhiên, nếu nấu quá lâu, giá trị này sẽ giảm.

Việc nấu vừa chín tới giúp nấm vừa thơm ngon, vừa phát huy tối đa lợi ích cho sức khỏe.

Măng tây

Măng tây có thân dài và cứng nên thường được nấu chín trước khi ăn. Khi nấu, măng tây trở nên mềm và dễ tiêu hóa hơn, đồng thời hàm lượng chất chống oxy hóa tăng lên.

Tuy nhiên, việc nấu có thể làm giảm vitamin C vì đây loại vitamin dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Để giữ lại tối đa vitamin, nên hấp hoặc xào nhanh thay vì nấu lâu.

Cải cầu vồng

Giống nhiều loại rau lá xanh khác, cải cầu vồng sẽ mất một phần vitamin C khi nấu.

Tuy vậy, việc nấu chín lại giúp tăng khả năng hấp thu beta-carotene, vitamin E và K. Đây những dưỡng chất quan trọng giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ miễn dịch và cải thiện sức khỏe xương.

Khoai tây

Trong khoai tây sống có hợp chất solanine, có thể gây độc nếu ăn nhiều. Quá trình nấu chín giúp loại bỏ phần lớn hợp chất này, khiến khoai tây trở nên an toàn và bổ dưỡng hơn.

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan chứa nhiều folate - vitamin quan trọng giúp hình thành tế bào và hỗ trợ chức năng não.

Nấu chín không làm mất nhiều folate trong đậu Hà Lan, thậm chí phương pháp luộc còn giúp giữ nguyên lượng dưỡng chất này.

Cà chua

Cà chua chứa nhiều lycopene, chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tim mạch, xương và giảm nguy cơ ung thư.

Khi nấu chín, đặc biệt là xào cà chua với dầu ô liu, khả năng hấp thu lycopene của cơ thể tăng đáng kể.