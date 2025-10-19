Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

4 loại rau quả giúp thanh lọc thận

Ngọc Quý
Ngọc Quý
19/10/2025 18:21 GMT+7

Khi chức năng thận giảm, các độc tố như urê, a xít uric, ion dư thừa sẽ tích tụ gây tổn hại tế bào. Ăn nhiều thực vật sẽ cung cấp chất chống ô xy hóa, chất xơ dồi dào, từ đó giảm tải áp lực lên thận.

Tuy nhiên, không phải loại rau củ nào cũng thân thiện với thận. Ở người có vấn đề thận, cần chú ý hàm lượng kali, oxalat hay photphat. Chẳng hạn với kali, thận là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc đào thải ra khỏi cơ thể. Khi chức năng thận suy yếu, khả năng loại bỏ kali cũng giảm đi, dẫn đến tích tụ kali trong máu và gây nguy hiểm cho tim, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 loại rau quả giúp thanh lọc thận - Ảnh 1.

Ớt chuông là loại thực vật thân thiện với sức khỏe thận

ẢNH: AI

Dưới đây là những loại rau củ được xem là có lợi cho chức năng thận và hỗ trợ quá trình thanh lọc cơ thể.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ là một trong các loại thực vật được khuyến nghị trong chế độ ăn thân thiện với thận. Điều này là nhờ có hàm lượng kali thấp nhưng giàu vitamin C, vitamin A, folate và chất xơ.

Ớt chuông chứa các hợp chất chống ô xy hóa như lycopene và carotenoid, giúp giảm căng thẳng ô xy hóa và viêm. Đây là 2 yếu tố góp phần làm tổn thương tế bào thận khi cơ thể đang có bệnh mạn tính như suy thận, tiểu đường.

Ngoài ra, dù ớt chuông đỏ có lượng kali thấp nhưng người bị suy thận nặng vẫn cần kiểm soát tổng lượng rau củ giàu kali trong ngày theo khuyến cáo của bác sĩ.

Bắp cải

Bắp cải có nhiều chất fito hóa học, vitamin C, vitamin K và chất xơ nhưng lại có hàm lượng kali tương đối thấp. Các hợp chất như glucosinolate trong bắp cải kích thích sản sinh enzyme giải độc trong gan, giúp phân hủy các chất độc, từ đó giảm áp lực cho thận.

Bắp cải chứa các polyphenol và sulforaphane có khả năng chống ô xy hóa, ức chế viêm, từ đó bảo vệ mạch máu thận và mô kẽ thận khỏi tổn thương. Những cách ăn bắp cải tốt nhất là ăn sống, luộc, hầm canh hoặc xào cùng các loại thịt nạc.

Cần tây có lợi cho thận

Cần tây có lợi cho thận vì tính lợi tiểu nhẹ, khả năng giảm a xít uric và hỗ trợ thải các độc tố qua nước tiểu. Cụ thể, một số thành phần hoạt chất trong cần tây như apigenin và luteolin giúp giảm nồng độ a xít uric trong máu và kích thích bài tiết nước tiểu, từ đó giúp rửa trôi các chất cặn bã trong đường tiết niệu.

Mọi người có thể tận dụng các dưỡng chất trong cần tây bằng cách ép lấy nước, luộc, xào hoặc nấu canh với các loại củ khác.

Cải bó xôi

Cải bó xôi là loại rau xanh đậm giàu vitamin A, C, K, folate và chất chống ô xy hóa như lutein. Ngoài ra, chất carotenoid và flavonoid trong cải bó xôi còn giúp chống viêm và bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương.

Một điều không phải ai cũng biết là các loại rau xanh như cải bó xôi giúp giảm lượng a xít mà thận phải xử lý sau khi thức ăn được chuyển hóa. Nhờ đó, áp lực hoạt động của thận sẽ giảm.

Tuy nhiên, cải bó xôi chứa oxalat cao, có thể hình thành sỏi thận nếu dùng quá mức. Cách tốt là nên nấu chín kỹ hoặc trụng để giảm lượng oxalate, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

thận suy thận Ớt chuông Cải bó xôi Bắp cải Cần tây kali sỏi thận rau củ
